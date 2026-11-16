AGÜ rektörü: Sümer stadyumu gündemi fikir aşamasında, her şey henüz somut değil

AGÜ rektörü sümer stadyumu tartışmasını değerlendirdi

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Sümer Stadyumu’nun bulunduğu arsanın üniversiteye tahsisi ve olası kampüs düzenlemeleriyle ilgili belirsizlikleri açıkladı. Yılmaz, konuya ilişkin sunumlar yapıldığını ancak tahsis ve planlamaya dair henüz kesin bir karar bulunmadığını vurguladı.

rektorün sunduğu genel çerçeve:

Yılmaz, yaptığı açıklamada AGÜ’nün elinde kampüs ihtiyacını karşılayabilecek geniş araziler bulunduğunu belirtti. Üniversitenin kuruluş döneminde ayrılmış ve şu an için kullanılmayan, 3 buçuk milyon metrekareye yakın bir alan olduğunu söyledi. Rektör, bu alanın yeni yükseköğretim konseptlerine göre büyük kampüslere ihtiyaç kalmayabileceği düşüncesiyle kamuya devredilebileceğini; mevcut Sümer Kampüsü ile eski Sümer Bez Fabrikası’na ait kamuda kalan arazilerin ise üniversite kullanımına alınarak teknopark, araştırma alanları ve spor altyapısı için değerlendirilebileceğini ifade etti.

Yılmaz, öğrencilerin kampüse artık yalnızca ders için gelmediğini; proje, sosyalleşme, sanat ve spor gibi gerekçelerle kampüsün işlevinin değişeceğini, bu nedenle spor altyapısının önem kazandığını söyledi. Üniversitenin planlama beklentisini aktarırken araştırmacı sirkülasyonu ve teknopark genişlemesi gibi unsurların öncelikli olduğunu belirtti.

amatör spora ilişki ve miras vurgusu:

Rektör, amatör spora ilişkin endişelere de yanıt verdi. Dünyanın birçok yerinde üniversitelerin amatör sporun önemli destekçileri olduğunu, AGÜ’nün de Sümer Bez Fabrikası’nın geçmiş misyonunu sürdürme niyetinde olduğunu söyledi. Yılmaz, amatör sporu yerinden etmek gibi bir amacın asla söz konusu olmadığını; Sümer Bez Fabrikası’nın 1940’lar, 1950’ler ve 1960’lardaki desteğinin üniversite tarafından göz ardı edilmeyeceğini vurguladı.

Bu çerçevede Rektör, spor altyapısının güçlendirilmesiyle amatör kulüplerin ve öğrenci spor faaliyetlerinin kampüs içinde devam edeceğini, gerekli koordinasyonun sağlanacağını ifade etti.

tahsis belirsizliği ve süreç yönetimi:

Yılmaz, bir basın toplantısında "tahsis konusunu bilmiyoruz" diye belirterek mevcut durumun henüz fikir aşamasında olduğunu, herhangi bir resmi tahsis veya kesin planın olmadığını yineledi. Şehrin ileri gelenleriyle bir sunum yapıldığını ama tek yetkilinin kendisi olmadığını, karar sürecinin çok paydaşlı bir zeminde ilerlemesi gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda öğrenciler ve kamuoyunda yükselen tartışmalar nedeniyle basın toplantısı yapma ihtiyacı hissettiğini; konunun sosyal medyada polemiklere dönüşmesini ve öğrenciler arasında gerilim yaratmasını istemediğini belirtti. Rektör, mimar ekibin bir konsept plan üzerinde çalıştığını, nereye ne yapılacağına dair detayların henüz netleşmediğini; şu an için planların tasarı seviyesinde olduğunu vurguladı.

son değerlendirme:

Prof. Dr. Yılmaz, yapılan sunumların ve fikir alışverişlerinin ardından bir master plan ortaya çıkmadan tartışmaların erken olduğunu, doğru yönetilirse bu sürecin hem kent hem üniversite hem de amatör spor için kazanç sağlayabileceğini söyledi. Rektör, söz konusu alanlarda kapsamlı bir planlama ve paydaş görüşleri alındıktan sonra somut adımların atılacağını, şu an için ise "her şeyin hayal" düzeyinde olduğunu ifade etti.

Özetle: AGÜ yönetimi sunum ve fikir düzeyinde çalışmalara başladı; ancak Sümer Stadyumu arazisinin tahsisi, yapılacak değişiklikler ve somut projeler hakkında henüz resmi veya uygulanabilir bir karar bulunmuyor.

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (AGÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. CENGİZ YILMAZ