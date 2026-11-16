Mahalle dayanışmasını merkeze alan proje: Gebze'nin GEAK‑MAG'i Altın Karınca ödülüne layık görüldü

Gebze'nin ödül alan yaklaşımı:

Gebze Belediyesi, 11. Altın Karınca Ödülleri kapsamında Marmara Belediyeler Birliği tarafından gerçekleştirilen programda, afetlere hazırlık ve müdahale kapasitesini mahalle ölçeğine taşıyan GEAK-MAG: Afetlere Müdahalede Toplum Tabanlı Yaklaşım projesiyle ödüle layık görüldü. Programda toplam 10 kategoride 50 belediyenin 66 projesi değerlendirilerek ödüller verildi.

Projenin kurum içi yürütücüsü ve hedefleri:

Proje, Gebze Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Sistem, afet öncesinde hazırlık, afet anında müdahale ve afet sonrasında koordinasyon süreçlerini mahalle düzeyinde güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu yaklaşım, yerel dayanışmayı ve hızla müdahale edebilen gönüllü yapıları merkeze alıyor.

Eğitim, gönüllülük ve saha unsurları:

GEAK-MAG kapsamında sisteme katılan gönüllüler; arama kurtarma, lojistik, inşaat ve harita uzmanlığı ile sosyal destek alanlarında eğitim alıyor. Bu çok disiplinli eğitim programı, gönüllülerin afet anında görev üstlenebilecek yeterliliğe ulaşmasını hedefliyor. Ayrıca mahallelerde konuşlandırılan afet konteynerleri, normal zamanlarda eğitim ve bilgilendirme istasyonu, afet anında ise mahalle müdahale üssü olarak planlandı.

Pelitli merkezinin rolü:

Pelitli Afet Eğitim ve Koordinasyon Merkezi, Aralık 2025'te tam kapasiteyle faaliyete geçirilerek projenin eğitim ve koordinasyon faaliyetlerinin omurgasını oluşturdu. AFAD, muhtarlıklar, sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumları ve vatandaşların iş birliğiyle yürütülen çalışmalar, mahallelerin hazırlık düzeyini artırmaya odaklanıyor.

Proje şu ana kadar %45 ilerleme kaydederken, iki pilot afet konteynerinin kurulumu tamamlandı. Hedef, sistemin Mayıs 2027'ye kadar 9 stratejik bölgede tam kapasiteli olarak yaygınlaştırılmasıdır.

Sosyal destek ve hayvan kurtarma kapasitesi:

GEAK-MAG sadece arama kurtarma operasyonlarına odaklanmıyor; proje kapsamında bir Sosyal Destek Ekibi bulunuyor. Bu ekip, yaşlı, engelli, kadın ve çocukların tahliye süreçlerine yönelik planlama ve uygulama yapıyor. Ayrıca evcil ve sokak hayvanlarının kurtarılmasına yönelik özel ekipman ve eğitim çalışmaları da projede yer alıyor.

Belediyenin öz kaynaklarıyla sürdürülen proje, düzenli eğitimler ve gönüllü katılımı aracılığıyla mahallelerde kalıcı bir afet hazırlık kapasitesi oluşturmayı amaçlıyor. Ödül, yerel düzeyde geliştirilen bu somut ve mahalle odaklı modelin tanınması açısından önem taşıyor.

GEBZE BELEDİYESİ ARAMA KURTARMA VE MAHALLE AFET GÖNÜLLÜLERİ SİSTEMİ (GEAK-MAG) EKİBİ