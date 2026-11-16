Binlerce ziyaretçi COP31 yeşil bölgeye akın etti: gazilerden çocuklara yoğun ilgi

COP31 yeşil bölgede hareketlilik sürüyor

Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nin Yeşil Bölgesi, festival atmosferi içinde binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Zirvenin yedinci günü olan etkinlikler, 528 bin metrekarelik alanda farklı yaş gruplarından yoğun ilgi gördü. BM üyesi 196 ülkeden temsilcilerin katıldığı zirvede Mavi Bölge'de iklim, finans, sıfır atık, karbon ayak izi ve elektrifikasyon gibi konular tartışılırken, Yeşil Bölge halkın ve ailelerin katılımına açık tutuldu.

ziyaretçilerin gözünden etkinlikler:

Alanın güneşli havayı da fırsat bilmesiyle hareketlilik tüm gün devam etti. Alanda oğluyla gezen Ukraynalı Natalia Aker, iklim mücadelesinin gelecek nesiller için önemine vurgu yaparak, "Bence bugünlerde bunu çok ciddiye almalıyız, çünkü geleceğimizi ve çocuklarımızın geleceğini etkileyebilir. Bu yüzden artık neslimizi, dünyada nasıl hissedeceklerini ve arkamızda ne bırakacağımızı düşünmemiz gereken zaman geldi. Dünyada iklimle ilgili pek çok şey yaşandığı için özellikle şu anda bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Kırgızistanlı Gulzade Çoban ise organizasyonun ölçeği ve Antalya'da düzenlenmesinin turizme etkisine dikkat çekerek, "Geldik gördük, çok büyük bir organizasyon. Özellikle Antalya’da olması turizm açısından çok iyi, hava da çok güzel. Çok güzel bulduk, her yer çok bilinçli. Ulaşımdan tutun her şeye kadar çok ilgililer, gerçekten muhteşem" ifadelerini kullandı.

gaziler, aileler ve eğitim odaklı etkinlikler:

Kıbrıs gazileri Abbas Yıldırım, Ahmet Sarıkaya ve Ahmet Yavuz da alanda gezdi. 76 yaşındaki Abbas Yıldırım organizasyonu, "Çok mükemmel buldum ben burayı. Yani organizasyonu gerek sivil sektör, özel sektör, devlet sektörümüz hepsi mükemmel bir şekilde hazırlığı yapmışlar. Uluslararasına uygun bir organizasyon olmuş. Benim çok hoşuma gitti" sözleriyle değerlendirdi.

Etkinlikler içinde çocuklara yönelik sergiler de öne çıktı. Antalyalı Muhammet Öncü üç yaşındaki kızı Zeynep ve yedi yaşındaki oğlu Cavit Yusuf ile TÜBİTAK Bilim Fuarı'nı gezdiklerini belirterek, "Oğlumla, en güzel, en çok sevdiğimiz TÜBİTAK Bilim Fuarı’na girdik. Oradaki hem geri dönüşüm atıklarından yapılan hayvanlar olsun hem geri dönüşüm atıklarından yapılan cihazlar olsun gerçekten çok ilgimizi çekti. İnşallah ileride bize de örnek olur" dedi. Lise öğrencisi Erol Keleş ise yeni teknolojileri ve farklı kültürleri tanıma fırsatını vurguladı ve geri dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.

İstanbul'dan katılan Gıda Mühendisi Esra Dağcı, zirvenin toplumda iklim ve sürdürülebilirlik bilincinin gelişmesine katkı sunduğunu belirterek, "Sürdürülebilirlik ve iklim zirvesi kapsamında bilinçli insanların, bilinçli girişimlerin olduğunu fark ettim. Halk olarak hafta sonu katılımın da çocukların ilgisinin olduğunu gördüm. Hem çocukların bilinçli bir şekilde yaklaşımı, bir babanın iki evladıyla beraber teknolojik gelişimlere ilgi duyduğunu da gördüm. Verimli bir aktivite oldu" diye konuştu.

Yeşil Bölge kapsamında düzenlenen atölyeler, sergiler ve bilim fuarları, iklim farkındalığını artırmayı hedefleyen geniş katılımla dikkat çekti. Etkinlikleri gezen farklı ülkelerden ziyaretçiler ve yerli katılımcılar organizasyonun kapsamı ve sunulan içerikten memnuniyetlerini dile getirdi; zirve, hem uzmanlar hem de halk için buluşma ve öğrenme alanı olmaya devam ediyor.

ANTALYA'DA DÜZENLENEN COP31 İKLİM ZİRVESİ'NİN YEŞİL BÖLGESİ, YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR. FESTİVAL TADINDA GEÇEN YEŞİL BÖLGE ETKİNLİKLERİ DÜN KIBRIS GAZİLERİ'Nİ DE AĞIRLADI ARA TATİLDEKİ ÇOCUKLARI DA İKLİM FARKINDALIĞINI ARTIRAN ETKİNLİKLER HEM BÜYÜKLERİN HEM DE KÜÇÜKLERİN İLGİSİNİ ÇEKTİ. FARKLI ÜLKELERDEN GELEN ZİYARETÇİLER DE ORGANİZASYONLA İLGİLİ MEMNUNİYETLERİNİ DİLE GETİRDİ.