Ortak akılla iklime müdahale: Antalya'nın COP31 buluşması

Antalya Büyükşehir pavyonunda iklim gündemi yoğun geçti

Antalya Büyükşehir Belediyesi, COP31 çatısı altında Yeşil Bölge Dirençli Şehirler G2 Hub alanında hafta sonu düzenlediği 12 etkinlikle iklim değişikliğine karşı çözüm önerilerini öne çıkardı. Etkinliklerde akademisyenler, yerel yönetim temsilcileri, sivil toplum ve gençlik aktörleri bir araya gelerek sürdürülebilir kent politikaları, deniz ve kara ekosistemlerinin korunması, tarımda onarıcı yaklaşımlar ile dijital karar destek araçları üzerine tartışmalar yürüttü.

paneller ve tartışma başlıkları:

Programda yer alan paneller arasında İklim Krizine Engelsiz Bakış, Gençlik Antalya 2050, İstişareden Ortak Yatırıma, Deniz Altından İklim Krizine Bakış, Onarıcı Tarım ile İklim Krizi ile Mücadele ve Deniz Koruma ve Sürdürülebilir Kıyı Yönetimi öne çıktı. Her oturumda, iklim kriziyle mücadelede ortak hareket etmenin, doğal kaynakların korunmasının ve katılımcı yönetişimin önemi tekrarlandığı vurgulandı.

gençlerin vizyonu ve katılımı:

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen panelde gençler, Antalya'nın 2050 vizyonuna dair görüşlerini paylaştı. Gençlik Meclisi Üyesi Mehmet Yalın Erdal etkinlikte, "Daha yeşil ve sürdürülebilir bir Antalya için geleceğimizi şekillendiren kararlarda yer almak istiyoruz" diyerek gençlerin karar süreçlerine dahil edilmesi talebini dile getirdi. Çocuk atölyeleri ise çevre bilincini erken yaşta kazandırmaya yönelik pratik aktiviteler sundu.

doğa, denizler ve afetlerde hayvan koruma:

Hafta sonu panellerinde afetlerde hayvanların korunması, kuşların göç yolları ve deniz ekosistemlerinin maruz kaldığı riskler de masaya yatırıldı. Deniz Altından İklim Krizine Bakış oturumunda su altı yaşamının karşı karşıya olduğu tehditler, kıyı yönetimi seansında ise deniz kirliliği ve sürdürülebilir koruma yaklaşımları tartışıldı. Akdeniz Üniversitesi'nden Doç. Dr. Olgaç Güven panelde, "Deniz ekosistemlerini korumak için bilimsel çalışmaları artırmalı ve çevresel farkındalığı güçlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

sürdürülebilir yönetim ve proje ortaklıkları:

Gov4GreenMed panelinde sürdürülebilir atık yönetimi, katılımcı yönetişim ve proje ortaklıklarının rolü ele alındı. Projenin yaklaşık 1,5 milyon avro toplam bütçesi olduğu, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ise 218 bin 300 avro destek ayrıldığı paylaşıldı. AB Projeleri Şube Müdürü Güliz Yaman, Finike'de organik atıkların yeniden değerlendirilmesi ve vatandaşların sürece dâhil edilmesi hedefini vurgulayarak ortak akılla daha sürdürülebilir kentler oluşturma niyetini açıkladı.

tarım, dijital çözümler ve karar destek araçları:

Etkinlikler kapsamında tarımsal uygulamalar ve dijital teknolojiler de öncelikli konular arasındaydı. "İklim Eylemi için Karar Destek Araçları ve Dijital Çözümler" panelinde bilimsel verilerin şehirlerin iklim risklerine hazırlanmasında kullanımı anlatıldı. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı oturumlarında toprak sağlığının korunması, doğal kaynakların verimli kullanılması ve döngüsel/onarıcı tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması gerektiği üzerinde duruldu.

Genel olarak etkinliklerde vurgulanan ortak mesaj, iklim kriziyle başa çıkmada tek bir aktörün değil; gençler, yerel yönetimler, akademi, sivil toplum ve vatandaşların birlikte çalışmasının zorunlu olduğuydu. Antalya Büyükşehir Belediyesi pavyonundaki bu yoğun program, COP31 sürecinde kent ölçeğinde uygulanabilir politikalar ve somut iş birlikleri geliştirme arayışına işaret etti.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, COP31 KAPSAMINDA YEŞİL BÖLGE DİRENÇLİ ŞEHİRLER G2 HUB ALANINDA HAFTA SONU DÜZENLEDİĞİ 12 ETKİNLİKLE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ GÜNDEME TAŞIDI.