Lukaku milli takım defterini kapattı

lukaku'dan karar ve açıklama:

Romelu Lukaku, Fenerbahçe forması giyerken sosyal medya üzerinden Belçika millî takımı kariyerini sonlandırdığını açıkladı. 33 yaşındaki golcünün paylaşımında, millî takımda geçirdiği 16 yıl boyunca elinden gelenin en iyisini yaptığı vurgulandı.

açıklamasında Lukaku, takım arkadaşlarına ve antrenörlerine şükranlarını iletti; yaşadığı duyguların çeşitliliğine dikkat çekti ve millî takım yolculuğunu çok keyifli bulduğunu belirtti. kararından huzurlu olduğu ifadesi öne çıktı.

istatistikler ve turnuva deneyimi:

33 yaşındaki oyuncu, Belçika formasını toplam 135 maçta giydi ve bu karşılaşmalarda 94 gol ile 20 asistlik katkı sağladı. Lukaku ayrıca ülkesini 4 Dünya Kupası ve 3 Avrupa Şampiyonasında temsil etti.

Bu rakamlar, Lukaku'nun Belçika tarihindeki golcü kimliğini ve uzun soluklu millî katkısını ortaya koyuyor. Kariyerinin bu bölümünü noktalaması, hem oyuncu hem de millî takım açısından dönüm noktası niteliğinde değerlendiriliyor.

miras ve beklentiler:

Lukaku'nun kararı, Belçika takımının hücum hattında yeni düzenlemeler ve tercihler yapılmasını gerektirecek. Oyuncunun millî takım defterini kapatması, aynı zamanda kendisinin uluslararası arenadaki mirasını da netleştiriyor.

Futbol caması ve taraftarlar için Lukaku'nun millî takım performansı uzun süre anılacak; oyuncunun açıklamasında belirttiği minnettarlık ve veda duygusu ise kariyerinin bu dönemine dair kapanışı özetliyor.

ROMELU LUKAKU (ARŞİV)