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Elazığ'da sınıflarda acil müdahale: öğretmenlere diyabet ve glukagon eğitimi

Elazığ'da öğretmenlere düzenlenen eğitimde diyabetin tanısı, tedavisi, beslenme, hipoglisemi yönetimi ve glukagon uygulaması uygulamalı olarak anlatıldı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 13:08

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EDİTÖR: Serkan Varol

Elazığ'da sınıflarda acil müdahale: öğretmenlere diyabet ve glukagon eğitimi

Elazığ'da öğretmenlere yönelik diyabet eğitimi

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Cemil Meriç Fen Lisesi konferans salonunda düzenlenen eğitimde, öğretmenlere diyabet hastalığı ve acil durum müdahaleleri hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Program, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Aslı Erten ile diyabet hemşiresi Burcu Şahin Kösen tarafından sunuldu ve il genelinden katılım sağlandı.

eğitimde ele alınan konular:

Eğitimde diyabetin tanısı ve tedavi seçenekleri, beslenme yaklaşımı ve sınıf ortamında karşılaşılabilecek durumlar tartışıldı. Özellikle hipoglisemi yönetimi üzerinde durularak, belirtilerin tanınması, hızlı müdahale adımları ve önleyici yaklaşımlar öğretmenlerle paylaşıldı. Ayrıca diyabet eğitim hemşireleri tarafından glukagon uygulaması pratiklerle gösterilerek, katılımcıların uygulama konusunda bilgi ve özgüven kazanmaları hedeflendi.

sağlıklı hayat merkezleri tanıtımı:

Eğitim programı çerçevesinde Sağlıklı Hayat Merkezleri faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı ve tanıtım videosu izletildi. Bu bölümde merkezlerin sunduğu destek hizmetleri, bilgilendirme kaynakları ve okul ile işbirliği olanakları hakkında katılımcılara rehberlik edildi.

Etkinlik, sağlık ve eğitim kurumları arasındaki işbirliğinin bir örneği olarak planlandı; amaç, öğretmenlerin sınıf içi acil müdahalelerde daha donanımlı hale gelmesi ve diyabetli öğrencilerin güvenli bir eğitim ortamında bulunmasının desteklenmesiydi.

ELAZIĞ’DA DİYABET HASTALIĞI EĞİTİMİ

ELAZIĞ’DA DİYABET HASTALIĞI EĞİTİMİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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