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Kornea nakli sonrası görme ne zaman netleşir: etkileyen koşullar

Kornea naklinde görme düzelmesi, hasarın derinliği, seçilen nakil yöntemi ve eşlik eden retina veya görme siniri sorunlarına göre kişiden kişiye değişir.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 13:00

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Kornea nakli sonrası görme ne zaman netleşir: etkileyen koşullar

Kornea nakli sonrası görme iyileşmesinin değişkenliği:

Kornea naklinden sonra görmenin ne ölçüde ve ne zaman netleşeceği sabit bir zaman çizelgesine bağlanamaz; bu süreç kişiye göre değişir. Medicana Ataşehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şehvar Nefesoğlu, ameliyat öncesi değerlendirmenin görme kaybının kaynağını ve korneanın hangi tabakalarının etkilendiğini ortaya koymak için kritik olduğunu vurguluyor. Nakil sonrası ulaşılabilecek en iyi görme düzeyi, korneadan bağımsız olarak retina ve görme siniri durumuna veya var olan glokoma göre de sınırlandırılabiliyor.

Korneanın rolü ve nakil türleri:

Korneayı, bir pencerenin saydam camına benzeten Nefesoğlu, camın bulanıklaşması halinde uzak ayrıntıların seçilmesinin zorlaştığını belirtiyor. Hastaların "göz nakli" diye adlandırdığı işlemde, korneanın ön yüzündeki saydam doku ya tam kat olarak ya da yalnızca hastalıktan etkilenen tabaka korunarak donör dokusuyla değiştiriliyor. Korneada enfeksiyon, yaralanma izleri, genetik hastalıklar veya ileri keratokonus gibi nedenlerle oluşan kalıcı ödem ve şekil bozuklukları nakil endikasyonları arasında yer alıyor.

Kornea içindeki en iç tabakanın işlev bozukluğunda, uygun olgularda uygulanan DMEK gibi yöntemlerle sadece o ince tabaka değiştirilebiliyor. Bu yaklaşımlar, bazı hastalarda "dikişsiz kornea nakli" olarak araştırılan daha az invaziv sonuçlar sağlayabiliyor. Öte yandan, derin izler veya korneanın tüm kalınlığını etkileyen yapısal bozukluklarda tam kat nakil gündeme geliyor ve bu yöntemde dikişler astigmatizmayı etkileyebiliyor.

Keratokonus ve nakil öncesi seçenekler:

Keratokonus tanısı konulan hastalarda tedavi planı yaş, günlük yaşamda görmenin ne ölçüde etkilendiği ve hastalığın ilerleme hızına göre belirleniyor. Nefesoğlu, farklı tarihlerde alınan kornea haritalarının karşılaştırılmasıyla dokunun biçimindeki değişimin izlendiğini aktarıyor. Gözlük veya kontakt lensle yeterli görme sağlanıyorsa takibin bu şekilde sürdürülmesi tercih edilir; ilerleme varsa veya konfor sağlanamıyorsa çapraz bağlama (cross-linking) veya kornea içi halka uygulamaları değerlendiriliyor. Kornea nakli, diğer yöntemlerle günlük yaşam için yeterli görme düzeyi elde edilemediğinde düşünülüyor.

İyileşme süreci, takip ve kısıtlamalar:

Ameliyat sonrası ilk günlerde hastalar batma, sulanma ve ışığa hassasiyet hissedebilir. Görmenin toparlanma süresi, uygulanan yönteme ve gözün önceden var olan durumuna göre değişiyor; erken dönemde ölçülen görme düzeyi, dikişlerin etkisi ve korneanın iyileşme şekline bağlı olarak sonraki kontrollerde değişebilir. Bu nedenle dikişler muayene bulgularına göre aşamalı olarak alınabiliyor ve gözlük ya da kontakt lens ihtiyacı süreç içinde yeniden değerlendiriliyor.

İş yerine dönüş, araç kullanma ve spor gibi günlük yaşam planları kontrol bulgularına göre ele alınıyor. Ayrıca bazı ameliyatlarda göz içine verilen hava veya gazın etkileri nedeniyle uçuş planının hekimle görüşülmesi gerekiyor. Ameliyat sonrası kontrollerde nakledilen dokunun saydamlığı, göz içi basıncı ve varsa dikişlerin durumu değerlendirilir; damla kullanım süresi ise nakil yöntemine ve gözün yanıtına göre belirlenir.

Görmede ani yeni bir bulanıklık, artan ağrı, kızarıklık veya ışığa karşı hassasiyet geliştiğinde hastaların gecikmeden göz hekimine başvurması önem taşıyor.

Doku temini ve ameliyat planlaması:

Nakilde kullanılan donör dokuları göz bankaları aracılığıyla temin ediliyor; donörün sağlık geçmişi, enfeksiyon taramaları ve dokunun nakle uygunluğu titizlikle inceleniyor. Ameliyat tarihi, uygun dokunun bulunması ve hastanın klinik durumuna göre planlanıyor. Nefesoğlu, ameliyat öncesi ve sonrası dönemde detaylı değerlendirmenin, hastanın beklenen görme kazanımı ve günlük yaşama dönüş sürecinin doğru yönetilmesi için temel olduğunu vurguluyor.

MEDİCANA ATAŞEHİR HASTANESİ GÖZ HASTALIKLARI UZMANI OP. DR. ŞEHVAR NEFESOĞLU

MEDİCANA ATAŞEHİR HASTANESİ GÖZ HASTALIKLARI UZMANI OP. DR. ŞEHVAR NEFESOĞLU

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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