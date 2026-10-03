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Köyde bilim Altıntaş'ta sürdürülebilir tarım söyleşisiyle noktalandı

TÜBİTAK 4009 destekli 'Gelenekten Geleceğe' projesi Altıntaş'ta sürdürülebilir tarım söyleşisiyle sona erdi; öğrencilere çevre ve üretim bilinci güçlendirildi.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 10:58

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Köyde bilim Altıntaş'ta sürdürülebilir tarım söyleşisiyle noktalandı

Proje kapanışı:

TÜBİTAK 4009 kapsamında yürütülen Gelenekten Geleceğe: Köyde Bilim, Teknoloji ve Tarımsal Bilgi Buluşması projesi Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde düzenlenen sürdürülebilir tarım söyleşisiyle tamamlandı. Etkinlik, projenin hedefleri doğrultusunda bilimsel düşünce, araştırma ve çevre bilincini gençlerle buluşturmayı amaçlayan çalışmaların son halkasını oluşturdu.

Söyleşi ve hedefler:

Programa katılan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli Yusuf Başar, öğrenciler ve velilerle bir araya gelerek sürdürülebilir tarımın temelleri, doğal kaynakların korunması ve geleceğin tarım uygulamaları üzerine bilgi paylaştı. Söyleşide katılımcıların üretim ve çevre bilinci kazanmasına yönelik uygulamalı ve kavramsal açıklamalara yer verildi.

Katılım ve teşekkürler:

Proje, Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) iş birliğiyle yürütüldü. Programa Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan ile şube müdürleri İslâm Aktepe ve Serdar Koyuncu de katıldı. Etkinliklerin başarılı şekilde tamamlanmasının ardından emeği geçen öğretmenlere, öğrencilere, velilere, BİLSEM'e, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne ve proje ekibine teşekkür edildi.

KÜTAHYA’NIN ALTINTAŞ İLÇESİNDE TÜBİTAK 4009 KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN &quot;GELENEKTEN GELECEĞE:...

KÜTAHYA’NIN ALTINTAŞ İLÇESİNDE TÜBİTAK 4009 KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN "GELENEKTEN GELECEĞE: KÖYDE BİLİM, TEKNOLOJİ VE TARIMSAL BİLGİ BULUŞMASI" PROJESİ, SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM SÖYLEŞİSİYLE SONA ERDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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