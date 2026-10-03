Isparta'da erişilebilirlik seferberliği: belediye engelli hizmetlerini genişletiyor

Ziyaretin gündemi ve teşekkür

Isparta Yürüme Engelliler Yaşam Derneği Başkanı Erşan Kaplan ve dernek üyeleri, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti. Dernek yöneticileri, kentte engelli bireylerin karşılaştığı sorunları ve talepleri Başkan Başdeğirmen'e iletirken, yapılan çalışmalar ve yatırımlar için teşekkür etti.

Başdeğirmen, engelli vatandaşlarla sürekli iletişim halinde olduklarını belirterek eksiklerin tespit edilip giderilmesi için kapılarının açık olduğunu söyledi ve dernek temsilcilerinin aktardığı ihtiyaçların takip edileceğini vurguladı.

Belediyenin somut adımları:

Başkan Başdeğirmen, kentte erişilebilirlik çalışmaları kapsamında kaldırım düzenlemeleri, rampalar, engelli tuvaletleri ve evlere yapılan rampa, lavabo ve tuvalet düzenlemeleri gibi uygulamaların sürdüğünü anlattı. Ayrıca vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik bakım hizmetleri, baston ve akülü/manuel araç temini gibi desteklerin de verildiğini dile getirdi.

Başdeğirmen, dernek toplantısında şunları ifade etti: “Sizlerle birlikte her zaman istişare ediyoruz. Tüm engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Kimisinin bastona, kimisinin akülü araca ya da evde bakıma ihtiyacı var. Ne gerekiyorsa bizler de onları yapıyoruz.”

Toplumsal sorumluluk ve çağrı:

Başdeğirmen, şehirde erişilebilirliğin yalnızca belediyenin değil tüm vatandaşların sorumluluğu olduğuna dikkat çekti. Görme engelliler için kabartmalı yürüme sistemi ve yürüme engelliler için rampaların araçlar tarafından işgal edilmemesi gibi kuralların önemini vurguladı. Vatandaşların toplu taşıma sırasında engelli bireylere destek olması gerektiğini de belirtti.

Başkan sözlerini şöyle sürdürdü: “Sizler hiçbir zaman şehrimizde yalnız kalmazsınız. Bize eksiklerinizi ve taleplerinizi ulaştırırsanız, bizler de o eksikliklerin giderilmesi için çalışırız.” Ayrıca Cumhurbaşkanının engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik politikalarının yerelde de desteklendiğini ifade etti.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı ile sona erdi ve belediye ile dernek arasındaki iletişimin devam edeceği kaydedildi.

ISPARTA YÜRÜME ENGELLİLER YAŞAM DERNEĞİ BAŞKANI ERŞAN KAPLAN VE BERABERİNDEKİ DERNEK ÜYELERİ, ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN'İ ZİYARET ETTİ.