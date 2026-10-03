Aydın Ticaret Borsası'nda sandıkta birlik ve güven vurgusu

seçim süreci:

Aydın Ticaret Borsası'nda seçim işlemleri sabah saatlerinde Korbey Salonu'nda başladı. Seçimler tek listeyle gerçekleştiriliyor ve sandıklar Efeler 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı gözetiminde işliyor.

Oy verme işlemi akşam 17.00'de sona erecek. Kurum içinde yürütülen süreç, üyelerin katılımıyla tamamlanacak.

başkanın oy kullanımı ve mesajı:

Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, 1 nolu sandıkta oyunu kullandı. Çondur, üyelerin güvenine teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: 'Bugün burada borsamızın geleceğine yön vermek ve demokratik irademizi sandığa yansıtmak üzere bir aradayız. Sürecin başından bu yana bizleri yalnız bırakmayan, destekleriyle gücümüze güç katan tüm üyelerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Aydın'ımıza ve üyelerimize hizmet etme gayesiyle çıktığımız bu yolda, ilk günkü heyecanla çalışmaya devam edeceğiz'.

düzen ve beklentiler:

Seçimlerin tek listeyle yürütülmesi, sonuçların hızlı biçimde belirlenmesine olanak tanıyacak. Kurul gözetiminde yapılan uygulamalarla şeffaflığın korunması ve üyelerin demokratik tercihleriyle sürecin tamamlanması hedefleniyor.

AYDIN TİCARET BORSASI’NDA TEK LİSTEYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN SEÇİMLERDE YÖNETİM KURULU BAŞKANI FEVZİ ÇONDUR, 1 NOLU SANDIKTA OYUNU KULLANDI.