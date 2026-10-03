Sabah Çaydurt’ta tır dorsesi alev aldı

Bolu TEM Otoyolu’nun Çaydurt mevkisinde sabah saatlerinde bir tırın dorsesinde yangın çıktı. Olay, Ankara istikametine seyreden ve kişisel bakım ürünleri taşıyan tırın dorsesinde meydana geldi.

yangının gelişimi ve müdahale:

Yangın, saat 06.00 sıralarında, sürücü Ö.K. yönetimindeki 81 FK 144 plakalı tırın dorsesinde bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangın söndürüldü.

hasar tespiti ve soruşturma:

Yangın sonucunda tırın dorse kısmı kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Güvenlik ekipleri ve itfaiye müdahalesinin ardından bölgede çalışma sona erdi; soruşturma devam ediyor.

BOLU’DA TEM OTOYOLU ÇAYDURT MEVKİSİNDE KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ YÜKLÜ TIRIN DORSESİNDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ. YANGINDA DORSE KULLANILAMAZ HALE GELDİ.