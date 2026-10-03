Bilecik müftüsünden öncelik vurgusu: hizmet erişimi ve gençlik çalışmaları

Bilecik İl Müftüsü Yusuf Dikmen, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş ile bir araya geldi. Görüşme, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Yeni Atanan İl Müftülerini Kabul Programı kapsamında gerçekleştirildi.

programın gündemi:

Toplantıda, din hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi, vatandaşlarla güçlü iletişim kurulması ve hizmetlerin toplumun tüm kesimlerine ulaştırılması konuları ele alındı. Katılımcılar, özellikle hizmet erişiminin yaygınlaştırılması ve yerel ihtiyaçlara uygun uygulamaların geliştirilmesi üzerinde durdu.

başkanın değerlendirmesi:

Arpaguş, programa katılan il müftülerine yeni görevlerinde başarı dileyerek, din hizmetlerinin vatandaşlara ulaşmasında özverili çalışmaların önemine vurgu yaptı. Programda ayrıca gençlere yönelik çalışmaların ağırlıklandırılması gerektiği belirtilerek, bu alanda yapılabilecek çalışmalara dikkat çekildi.

Toplantı, yeni göreve başlayan il müftülerinin deneyim paylaşımı ve önceliklerin belirlenmesi açısından değerlendirmelerle sona erdi.

MÜFTÜ DİKMEN, DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ARPAGUŞ İLE BİR ARAYA GELDİ