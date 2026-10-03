Nusaybin kaymakamı ve basın buluşması: MAGYED ziyaretiyle tanıtıma destek

Nusaybin kaymakamı MAGYED üyeleriyle bir araya geldi

Nusaybin Kaymakamı Gürsel Temurci, Mardin Gazeteciler, Yazarlar ve Eğitim Derneğini (MAGYED) ziyaret ederek derneğin faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Ziyarette dernek yöneticileriyle yapılan görüşmede gazetecilik, yazarlık ve eğitim alanlarındaki çalışmalar ele alındı.

ziyaretin içeriği:

Temurci'yi kabul eden heyette MAGYED Başkanı Rıdvan Aslan, Başkan Vekili Abdulselam Aydın ve Yönetim Kurulu Üyesi Hamdullah Yıldırım yer aldı. Başkan Aslan, derneğin yürüttüğü proje ve etkinlikler hakkında detaylı bilgi vererek faaliyetlerin amaçlarını aktardı.

görüş alışverişi ve teşekkür:

Kaymakam Temurci, basın mensupları, yazarlar ve eğitimcilerle görüş alışverişinde bulunarak Nusaybin'in tanıtımına katkı sunan çalışmalar için dernek üyelerine teşekkür etti. Temurci, derneğin çalışmalarında kolaylıklar dileyerek iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Ziyaret, yerel medya temsilcileri ile idare arasındaki iletişimi güçlendirmeye yönelik bir adım olarak değerlendirildi ve taraflar arasında önümüzdeki dönemde yapılabilecek iş birliklerine ilişkin görüşler paylaşıldı.

NUSAYBİN KAYMAKAMI GÜRSEL TEMURCİ, MARDİN GAZETECİLER, YAZARLAR VE EĞİTİM DERNEĞİNİ (MAGYED) ZİYARET ETTİ.