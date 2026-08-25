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Ahlat, 1071 ruhuyla canlandı: Türkiye'nin dört yanından katılımcılar bir araya geldi

Ahlat'ta 1071 Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinliklerinde Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar coşkuyla buluştu, bölge turizmi canlandı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 13:24

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Ahlat, 1071 ruhuyla canlandı: Türkiye'nin dört yanından katılımcılar bir araya geldi

Ahlat'ta 1071 coşkusu

Ahlat'ta, Anadolu'nun fethinin 955. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler büyük bir katılımla gerçekleştirildi. İlçedeki programlar, özellikle Ahlat Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi çevresinde yoğun bir kalabalığın oluşmasına yol açtı. Türkiye'nin farklı illerinden gelen ziyaretçiler, anma törenleri ve etkinlikler aracılığıyla tarihi mirası yakından görme fırsatı buldu.

katılımcıların anlatımı:

Etkinliklere Kahramanmaraş'tan katılan Ejder Akbaba, organizasyonun yüksek bir coşkuyla sürdüğünü belirterek, Sütçü İmam’ın torunları olarak 1071 anmasına katılmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti. Akbaba, katılımcıların Türkiye'nin her köşesinden geldiğini vurguladı ve bu duygunun "yaşanarak anlaşılacağını" söyledi.

Osmaniye'den gelen Abdülrizak ise geçen yıla kıyasla aynı coşkuyu tekrar hissettiğini belirtti; yaklaşık bir kilometrelik yürüyüşle etkinlik alanına ulaştıklarını anlattı. Bir diğer Osmaniyeli katılımcı Hamid Dünder de Malazgirt Zaferi anmaları için buraya geldiğini, organizasyonun düzenleyenlere teşekkür ettirdiğini söyledi.

bölgeye etkisi ve program akışı:

Etkinlikler, Ahlat'ta hem turizm hem de ticari faaliyetlerde kayda değer bir hareketlilik yarattı. Ziyaretçiler ilçenin tarihi ve kültürel değerlerini gezme imkânı bulurken, yerel esnaf ve hizmet sektöründe yoğunluk gözlemlendi. Bu canlılık, bölgenin 1071 Malazgirt Zaferi ve Selçuklu mirası üzerinden yeniden gündeme taşınmasına katkı sağlıyor.

Program kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek törenlerin yanı sıra, Erdoğan'ın Ahlat Selçuklu Mezarlığını ziyaret etmesi bekleniyor. İlçedeki vatandaşlar, Cumhurbaşkanı'nın gelişine yönelik heyecanlı bir bekleyiş içinde.

Genel olarak etkinlikler, katılımcılar ve ziyaretçiler açısından hem anma niteliği taşıdı hem de Ahlat'ın tanıtımına hizmet ederek bölgesel turizmi canlandırdı. Yoğun katılım ve coşku, ilçeyi kısa süreliğine de olsa Türkiye'nin gündeminde ön plana çıkardı.

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Ahlat'ta 1071 Zaferi coşkusu: Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar buluştu

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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