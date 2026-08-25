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Penaltılarla gelen birlik: Karakeçi ligi finalinde Gençlerspor şampiyon

Siverek'te düzenlenen Karakeçi Ligi'nde 16 takımın mücadelesi, normal süresi 6-6 biten finalde penaltı atışlarıyla Gençlerspor'un zaferiyle sonuçlandı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 13:53

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Penaltılarla gelen birlik: Karakeçi ligi finalinde Gençlerspor şampiyon

Turnuva ve amaç:

Siverek'te mahalleler arası dayanışmayı güçlendirmek ve gençleri spora yönlendirmek amacıyla düzenlenen futbol organizasyonu, final maçıyla sona erdi. Karakeçi ligi adıyla yaklaşık bir ay süren karşılaşmalara farklı mahallelerden 16 takım katıldı ve bölge halkı turnuvayı yoğun ilgiyle takip etti.

Final maçında penaltı gerilimi:

Finalde karşı karşıya gelen Mızarspor ile Gençlerspor, saat 21.00'de başlayan mücadelede gol yollarında etkili bir oyun sergiledi. Normal süre, karşılıklı gollerle büyük çekişmeye sahne oldu ve maç 6-6 eşitliğiyle tamamlandı. Şampiyonun belirlenmesi için uzatmalara gerek kalmadan penaltı atışlarına geçildi; atışlarda Gençlerspor rakibine 5-3 üstünlük sağlayarak kupaya uzandı.

Finale katılanlar ve destekçiler:

Maçı, Siverek Belediyespor yetkililerinin yanı sıra bölgedeki jandarma karakol komutanı, mahalle muhtarları ve çok sayıda taraftar tribünden izledi. Organizasyonun yürütülmesinde önemli rol oynayan Siverek Belediyesi, takımlara forma, kupa ve madalya desteği sağlarken, karşılaşmaların oynanabilmesi için saha temini konusunda da katkıda bulundu.

Şampiyonluk kutlamaları ve toplum etkisi:

Finalin ardından sahada bir araya gelen Gençlerspor oyuncuları ve taraftarları, zaferi coşkuyla kutladı. Davul zurna eşliğinde halaylar çekildi ve kutlama havai fişek gösterisiyle taçlandırıldı. Katılımcılar, turnuvanın mahalleler arasında sosyal bağları güçlendirmek ve gençlerin sportif faaliyetlere yönelmesini teşvik etmek açısından değerli olduğunu vurguladı.

Teşekkür ve kapanış:

Turnuvaya katılan takım sporcuları ve bölge sakinleri, organizasyonun sağlanmasında emeği geçen Belediye Başkanı Ali Murat Bucak ve destek veren diğer kurumlara teşekkür etti. Karakeçi Ligi, finalde Gençlerspor'un Mızarspor'u penaltı atışları sonucu mağlup ederek kupaya uzanmasıyla tamamlandı.

KARAKEÇİ LİGİNDE ŞAMPİYON PENALTILARLA BELLİ OLDU

KARAKEÇİ LİGİNDE ŞAMPİYON PENALTILARLA BELLİ OLDU

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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