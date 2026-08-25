Siverek'te birinci basamak güçleniyor: üç yeni aile sağlığı merkezi açıldı

Siverek'te sağlık hizmetlerinde yeni adım

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde birinci basamak sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğini artırmak amacıyla üç yeni Aile Sağlığı Merkezi vatandaşların hizmetine sunuldu. Yeni merkezler, mahalle bazında sağlık hizmetine erişim süresini kısaltmayı hedefliyor.

Merkezlerin konumu ve kapasitesi:

Hizmete giren merkezler Esmer Çayı Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi ve Hayriye Mahallesi'nde konumlanıyor. Her biri 5 birim kapasitesine sahip olan bu merkezler, ilçedeki birinci basamak altyapısına doğrudan katkı sağlayacak şekilde planlandı.

Sunulan hizmetler:

Yeni Aile Sağlığı Merkezlerinde koruyucu sağlık hizmetleri, kronik hastalıkların takibi, gebe ve bebek izlemleri, çocukluk çağı aşılamaları ile diğer birinci basamak sağlık hizmetleri verilecek. Bu düzenleme, rutin takibin ve aşılama programlarının yerel düzeyde güçlendirilmesini amaçlıyor.

Yetkililerin değerlendirmesi:

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erhan Berk, açılışlarla birlikte sağlık yatırımlarının sürdüğünü belirtti. Doç. Dr. Berk, 'Siverek'te 3 yeni Aile Sağlığı Merkezimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Kısa süre içerisinde bir Aile Sağlığı Merkezimizi daha hizmete açacağız' ifadelerini kullandı. Böylece ilçeye toplam dört yeni merkez kazandırılmış olacak.

Yetkililer, merkezlerin hizmete girmesinin ardından sağlık hizmetlerine erişimde yaşanacak iyileşmenin günlük yaşam ve koruyucu sağlık açısından olumlu etkileri olacağına dikkat çekti. Yeni merkezlerin Siverek'e ve vatandaşlara hayırlı olması temenni edildi.

SİVEREK’TE 3 YENİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMETE GİRDİ