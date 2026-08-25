Anamur’da adli hizmetler ve lojman projelerine odaklanan HSK incelemesi

ziyaretin kapsamı ve karşılama:

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Daire Üyesi Prof. Dr. Çetin Arslan, adli teşkilat incelemeleri ve mesleki temaslarda bulunmak üzere Mersin’in Anamur ilçesini ziyaret etti. Anamur Adalet Sarayı ana giriş protokol kapısında yapılan karşılama töreninde Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı ve Adalet Komisyonu Başkanı Süreyya Topaloğlu tarafından ağırlandı; törene Erdemli Cumhuriyet Başsavcısı Hidayet Eraslan ile Mut Cumhuriyet Başsavcısı Zuhal Solmaz de katıldı.

mesleki istişare ve yargı etiği:

Arslan, adliyede görev yapan hakim ve cumhuriyet savcılarıyla bir araya gelerek mesleki ve etik konuları ele aldı. Toplantıda bağımsızlık, tarafsızlık, hukuka bağlılık ve yüksek meslek etiğinin güçlü ve güvenilir bir yargının temel unsurları olduğu vurgulandı. Arslan, adaletin yalnızca doğru kararlarla değil, bu kararların bağımsız ve tarafsız bir yargılama süreci sonucunda toplum nezdinde güven kazanmasıyla anlam kazandığını belirtti. Karşılıklı görüş alışverişi biçiminde gerçekleştirilen oturumda yargı mensuplarının soruları da yanıtlandı ve uygulamaya dönük değerlendirmeler yapıldı.

kültürel takdim ve kurum ziyaretleri:

Program kapsamında Arslan, Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı’yı makamında ziyaret etti. Ziyarette Anamur’un kültürel değerlerini simgeleyen Yörük yağlığı, geleneksel Yörük motifleriyle dokunmuş özel halı ve bölgenin tarihini anlatan "Rüzgarlı Burun Anamur" adlı eser takdim edildi. Arslan ayrıca Adalet Komisyonu Başkanı Süreyya Topaloğlu ile Mersin Barosu Anamur İlçe Temsilcisi Av. Ali Kağan Doğan’ı ziyaret ederek çeşitli değerlendirmelerde bulundu.

adliye binaları ve lojman projesi incelemesi:

Ziyaret kapsamında, güçlendirme ve revizyon çalışmaları tamamlanarak adliye hizmetlerinde kullanılmaya başlanan eski Anamur Hükümet Konağı Ana Hizmet Binası yerinde incelendi. Arslan, adliye içindeki birimleri tek tek gezip kalem personeliyle görüşerek yürütülen adli hizmetlere ilişkin bilgi aldı. Ayrıca Anamur’da tamamlanma aşamasına gelen 33 dairelik adliye lojman projesi değerlendirildi; projelerin yargı teşkilatının fiziki imkânlarının geliştirilmesine önemli katkı sunduğu kaydedildi.

Arslan, çalışmalara katkılarından dolayı Adalet Bakanı Akın Gürlek, bakanlık yetkilileri ve Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti. Eski hizmet binasının ek hizmet binası olarak kullanılmasına yönelik çalışmalarda emeği geçen Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı ve diğer ilgililer de tebrik edildi.

MERSİN’İN ANAMUR İLÇESİNDE ADLİ TEŞKİLAT İNCELEMELERİ VE MESLEKİ TEMASLARDA BULUNAN HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU (HSK) 2. DAİRE ÜYESİ PROF. DR. ÇETİN ARSLAN, YENİLENEN ADLİYE BİNALARI İLE 33 DAİRELİK LOJMAN PROJESİNİ YERİNDE İNCELEDİ.