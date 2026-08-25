Sinop'ta Mevlid-i Nebi Haftası çerçevesinde valiye manevi hediyeler takdim edildi

Sinop'ta Mevlid-i Nebi Haftası ziyareti:

Sinop İl Müftüsü Paşa Bektaş ve beraberindeki müftülük heyeti, Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarete İl Müftü Yardımcıları, şube müdürleri ve vaizler katıldı.

Ziyarette takdim edilen eserler:

İl Müftüsü Bektaş, Vali Dr. Mustafa Özarslan'a haftanın ana teması olan Peygamberimiz ve Güzel Ahlak adlı kitabı, İmam Nevevi’nin kaleme aldığı üç ciltlik Riyâzü’s-Sâlihîn hadis eserinin tercümesini ve Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Tarihi adlı eserini takdim etti.

Vali Özarslan'ın değerlendirmesi:

Vali Dr. Mustafa Özarslan kabulden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Mevlid-i Nebi Haftası'nın aziz millete, tüm İslam alemine ve dünyaya barış, huzur ve kardeşlik getirmesi temennisinde bulundu. Özarslan, İl Müftüsü Bektaş ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Haftanın Peygamberimiz ve Güzel Ahlak teması, toplumsal dayanışma ve ahlaki değerlere vurgu yapıyor; yapılan ziyaretler ise kurumlar arası iletişim ve karşılıklı saygıyı pekiştiriyor.

SİNOP İL MÜFTÜSÜ PAŞA BEKTAŞ VE BERABERİNDEKİ MÜFTÜLÜK HEYETİ, MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI MÜNASEBETİYLE SİNOP VALİSİ DR. MUSTAFA ÖZARSLAN’I MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.