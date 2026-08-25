Ahlat'ta 1071 ruhu canlandı: Türkiye'nin dört bir yanından katılımcılar ilçeyi doldurdu

Ahlat'taki etkinlikler ve katılım:

Anadolu'nun fethi anısına düzenlenen programlar, Ahlat'ta yoğun ilgi gördü. 955. yıl dönümü anma etkinlikleri dolayısıyla ilçede toplanan vatandaşlar, tarihî mekânlar ve düzenlenen törenlerle 1071 ruhunu yaşadı. Programların merkezi konumundaki Ahlat Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi çevresinde yoğunluk oluştu; Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen katılımcılar alanı doldurdu.

Etkinlikler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla sürdü ve programın ardından Cumhurbaşkanı'nın Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret etmesi bekleniyor. İlçedeki hazırlıklar, bekleyiş ve güvenlik önlemleri katılımcı hareketliliğini destekleyecek şekilde organize edildi.

katılımdan izlenimler:

Etkinliğe Kahramanmaraş'tan katılan Ejder Akbaba, etkinliğin coşkusunu şu sözlerle aktardı: "Kahramanmaraş’tan katılıyorum. Sütçü İmam’ın torunları olarak 1071 Zaferi’nin 955. yıl dönümü münasebetiyle buraya katıldık. Hakikaten büyük bir coşku var. Türkiye’nin her yerinden katılan arkadaşlarımız var. Herkesin ayağına sağlık. Bu duygu ancak yaşanılır, anlatılmaz".

Osmaniye'den gelen Abdülrizak da tecrübesini paylaştı: "Osmaniye’den geliyorum. 1071 Zaferi’nin 955. yıl dönümü kutlamaları için buraya geldik. Yaklaşık 1 kilometrelik yolu yürüyerek geldik. Geçen yıl da katılmıştım. Bu coşkuyu tekrar yaşamak ve burada bulunmak gurur verici. Türkiye’nin her yerinden müthiş bir kalabalık var".

Bir diğer ziyaretçi Hamid Dünder ise etkinliğin ev sahibi olarak organize edilenlere teşekkür ederek, "Müthiş bir coşku var. Türkiye’nin her yerinden buraya gelenler var. Çok mutluyuz. Bu güzel organizasyona ev sahipliği yapanlara teşekkür ediyorum" dedi.

turizme ve tanıtıma katkı:

Yerel esnaf ve turizm işletmeleri, etkinliklerin ilçeye ekonomik ve tanıtımsal canlılık getirdiğini belirtti. Ziyaretçiler, Ahlat'ın tarihî ve kültürel dokusunu görme fırsatı bularak bölgeyi yakından tanıdı. Etkinlikler boyunca oluşan yoğunluk, ilçe merkezinde ticari hareketliliği artırdı ve konaklama, yeme-içme ile rehberli turlar gibi hizmetlere talebi yükseltti.

Organizasyon yetkilileri ve katılımcılar, Ahlat'ta düzenlenen 1071 anma programlarının bölgesel tanıtım açısından önemine vurgu yaptı. İlçenin Selçuklu mirası ve Malazgirt eksenli tarihî değeri, bu tür etkinliklerle yeniden gündeme geldi; ziyaretçi ilgisi, Ahlat'ın turizm potansiyelini ön plana çıkardı.

Gün boyunca süren programlar ve katılımcıların ortak duygusu, Ahlat'ı hem anma törenleri hem de canlı bir kültür merkezi olarak gösterdi. Cumhurbaşkanı'nın gelişinin ardından planlanan ziyaretler ve törenler, ilçedeki heyecanın sürmesine neden oldu.

ANADOLU’NUN FETHİNİN 955. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA AHLAT’TA DÜZENLENEN ETKİNLİKLER, TÜRKİYE’NİN FARKLI İLLERİNDEN GELEN VATANDAŞLARIN YOĞUN KATILIMIYLA BÜYÜK BİR COŞKUYA SAHNE OLDU. TARİHİ İLÇEDE DÜZENLENEN PROGRAM, BÖLGENİN TANITIMINA VE TURİZM HAREKETLİLİĞİNE DE KATKI SAĞLADI.