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Sinop'ta kadınların ekonomik ve sosyal güçlenmesi için yol haritası tartışıldı

Sinop'ta, KUZKA'nın SOSGİP projesi öncesi düzenlenen toplantıda kadınların ekonomik ve sosyal yönden güçlendirilmesine yönelik ortak adımlar ele alındı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 13:52

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Sinop'ta kadınların ekonomik ve sosyal güçlenmesi için yol haritası tartışıldı

Sinop'ta kadınların güçlenmesine yönelik değerlendirme toplantısı yapıldı

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Kadının Güçlenmesi İl Eylem Planı çerçevesinde bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı; Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından desteklenmesi planlanan SOSGİP (Sosyal Girişimciliğin Desteklenmesi Projesi) kapsamında hayata geçirilmesi öngörülen ortak proje öncesi hazırlık niteliği taşıdı.

toplantının odağı:

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Seyit Bulak başkanlığında yürütülen oturumda, kadınların ekonomik ve sosyal yönden güçlendirilmesine yönelik somut adımlar, iş birliği modelleri ve proje uygulama öncelikleri masaya yatırıldı. Katılımcılar, planlanan faaliyetlerin yerel ihtiyaçlara uygun hale getirilmesi için görüş ve önerilerini paylaştı.

katılımcılar ve iş birliği hedefleri:

Toplantıda, Ticaret İl Müdürü Yavuz Selim Aykan, S.S. Saraciye Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Feyza Sezer Aktulga ile Sinop Öncü Kadınlar Derneği Başkanı Aliye Gün de yer aldı. Oturumda özellikle kadın kooperatifleri ile sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinin güçlendirilmesi ve kadınların ekonomik hayata daha etkin katılım sağlamasına yönelik uygulanabilir yöntemler üzerinde duruldu. Katılımcıların önerileri, proje planının son şekline katkı sağlayacak değerlendirmeler olarak kayda geçti.

SİNOP AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNESİNDE, KADININ GÜÇLENMESİ İL EYLEM PLANI...

SİNOP AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNESİNDE, KADININ GÜÇLENMESİ İL EYLEM PLANI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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