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Kilyos Spor yeni stadında zirve koltuğuna oturdu

Kilyos Spor, yeni stadında Okspor'u 2-0 yenip 7 puanla İstanbul Süper Amatör Lig 6. Grup'ta lider oldu; Başkan Lokman Kanat hedefi TFF 3. Lig 2028-2029.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 19:20

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kilyos Spor yeni stadında zirve koltuğuna oturdu

Kilyos Spor yeni stadında Okspor'u 2-0 mağlup etti

İstanbul Süper Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele eden Kilyos Spor, ligin 3. haftasında sahasında oynadığı karşılaşmada Oksporu 2-0 yenerek puan tablosunda üst sıraya çıktı. Kulübün yeni stadında oynanan ilk resmi maçta takım, seyircisinin desteğini arkasına alarak sezonun dikkat çeken sonuçlarından birine imza attı.

maçın gidişatı ve goller:

Mücadele ilk yarısı golsüz tamamlandı. İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan ev sahibi ekipte gol perdesini açan isim Batuhan Fatih Çoban oldu; oyuncu 56. dakikada fileleri havalandırdı. Beş dakika sonra, 61. dakikada sahneye çıkan Oğuzhan Türkmen skoru 2-0'a taşıdı ve maçın sonucunu belirledi. Karşılaşma boyunca savunma disiplinini koruyan Kilyos Spor, kalelerinde yalnızca bir gol görerek dengeli bir performans sergiledi.

takımın sezon tablosu ve hedefleri:

Sezonun ilk üç haftasında 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Kilyos Spor, topladığı 7 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Bu sürede rakip fileleri toplamda 6 kez havalandıran ekip, kalesinde sadece 1 gol gördü. Sportif başarılarını tesisleşme yatırımlarıyla destekleyen kulüp, Başkan Lokman Kanat öncülüğünde profesyonel lig hedefine odaklanmış durumda; 2028-2029 sezonunda TFF 3. Lige yükselme hedefi sürüyor.

Kilyos Spor'un yeni stadındaki ilk galibiyeti, hem saha içi performans hem de altyapı ve tesisleşme yatırımlarının meyvesi olarak değerlendiriliyor. Kulübün ilerleyen haftalardaki performansı, hedeflerine ulaşma yolundaki gerçek ölçü olacak.

İSTANBUL SÜPER AMATÖR LİG&#039;DE MÜCADELE EDEN KİLYOS SPOR, OKSPOR&#039;U 2-0 MAĞLUP EDEREK 7 PUANLA...

İSTANBUL SÜPER AMATÖR LİG'DE MÜCADELE EDEN KİLYOS SPOR, OKSPOR'U 2-0 MAĞLUP EDEREK 7 PUANLA LİDERLİĞE YÜKSELDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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