Ahlat'ta hasadı erteleyen soğuklar: binlerce dekar patates ve fasulye tarlada dondu

hasadın gecikmesi ve iklim koşulları:

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bu yıl hasat dönemi, önce yaklaşık 15-20 gün süren yoğun yağışlar sonra da kar yağışı ve dondurucu soğukların etkisiyle gölgelendi. Üreticiler, zamanında sökülemeyen ürünlerin tarlada kaldığını ve özellikle patates ile fasulyede büyük zarar oluştuğunu bildiriyor.

Ahlat Ziraat Odası Genel Sekreteri Hüseyin Demirden tarafından paylaşılan verilere göre, etkilenmiş alanlar yaklaşık olarak 10 bin dekar patates ve 5 bin dekar fasulyeyi kapsıyor. Uzun süren yağışların ardından gelen kar ve sert soğuk dalgası, toprağın altındaki ürünlerin donmasına yol açtı ve hasadın bir bölümünü imkânsız hâle getirdi.

çiftçilerin mağduriyeti ve talepleri:

Çiftçiler hem ürün kaybı hem de artan üretim maliyetleriyle karşı karşıya. Demirden, ürünlerin tamamının don olayından etkilendiğini belirterek, devlet desteği beklentisini vurguladı. Üreticiler, depolama, nakliye ve yeniden ekim gibi ek maliyetlerle başa çıkmakta zorlanıyor.

Ahlatlı üreticilerden İmran Hakverdioğlu da yaşadığı örnekle durumu özetledi. Hakverdioğlu, yaklaşık 200 dekar alanda patates üretimi yaptığını, bunun yalnızca 100 dekarlık bölümünü hasat edebildiğini söyledi. Kalan kısımların yağmur, çamur ve sonrasında gelen kar nedeniyle tarlada kaldığını, toprağın altındaki patateslerin ise soğuk nedeniyle donduğunu belirtti.

Hakverdioğlu, artık topraktan çıkarılacak patateslerin tüketime veya pazara uygun olmayacağını, ürünlerin çürümeye başlayacağını ifade etti. Bu durum hem üreticinin doğrudan gelir kaybı yaşamasına hem de bölge tarım ekonomisinde zincirleme etkiler yaratmasına neden oluyor.

kısa ve orta vadede etkiler:

Mevcut koşullar altında hasadı geciken üreticilerin önünde iki temel sorun var: toprağın donmuş olması nedeniyle mahsul çıkarılamaması ve çıkarılsa bile ürünün pazarlanabilir durumda olmaması. Bu iki etken, kısa vadede üretici gelirlerinde düşüşe ve stok kayıplarına yol açacak. Orta vadede ise yeniden ekim ve üretim planlamasında ek maliyet ve belirsizlikler gündeme gelecek.

Yetkililerden ve ilgili kurumlardan gelecek destek talepleri sürerken, üreticiler hasar tespit çalışmalarının hızlandırılmasını ve afet destek mekanizmalarının işletilmesini bekliyor. Bölge için önemli bir gelir kaynağı olan patates ve fasulye üretiminin korunması, hem yerel ekonomi hem de tarımsal sürdürülebilirlik açısından öncelik taşıyor.

BİTLİS’İN AHLAT İLÇESİNDE GÜNLERCE ETKİLİ OLAN YAĞMURUN ARDINDAN GELEN KAR YAĞIŞI VE DONDURUCU SOĞUKLAR, PATATES VE FASULYE ÜRETİCİLERİNİ MAĞDUR ETTİ. HASADINI TAMAMLAYAMAYAN ÇİFTÇİLERİN YAKLAŞIK 10 BİN DEKAR PATATES VE 5 BİN DEKAR FASULYE EKİLİ ALANININ DON OLAYINDAN ETKİLENDİĞİ BELİRTİLDİ.