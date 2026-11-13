Vezirhan'da iki tırın çarpışması: sürücü hayatını kaybetti

kaza detayları:

Bilecik'in Merkez ilçesine bağlı Vezirhan beldesinde bugün akşam saatlerinde meydana gelen kazada bir tır sürücüsü hayatını kaybetti. Olay, D-650 karayolu Vezirhan mevkiinde saat 17.45 sıralarında kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir istikametine seyir halindeki 34 DMJ 528 plakalı tırın sürücüsü Salih Kara (61), aynı yönde ilerleyen 06 TBF 02 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle Salih Kara olay yerinde yaşamını yitirdi.

trafik akışı ve inceleme:

Kaza sonrası D-650 karayolunda ulaşım bir şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başlandı. Olay yerine intikal eden jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri, bölgede çalışma başlattı ve delil toplama ile yol durumu tespitine yönelik işlem gerçekleştirdi.

Soruşturma kapsamında kazanın oluş nedenine ilişkin inceleme devam ediyor. Yetkililer, olayla ilgili görgü tanıklarının ifadesine başvurulduğunu ve teknik raporların beklendiğini bildirdi.

BİLECİK'İN MERKEZ İLÇESİNE BAĞLI VEZİRHAN BELDESİNDE AYNI İSTİKAMETTE SEYİR HALİNDEKİ TIRA ARKADAN ÇARPAN TIRIN SÜRÜCÜSÜ OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ.