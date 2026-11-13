Guterres: yanan bir gezegende barış inşa edemezsiniz

BM Genel Sekreteri Guterres, COP31'de iklim aciliyetini yineledi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da 9-20 Kasım tarihlerinde düzenlenen COP31 kapsamında düzenlediği basın toplantısında iklim krizinin toplumsal ve küresel güvenlik boyutlarına dikkat çekti. Guterres, küresel ısınma hedefleri ve fosil yakıtlardan uzaklaşma gerekliliği üzerine yaptığı değerlendirmelerde, bilimsel verilerle uyumlu adımların atılmadığı sürece felaket senaryolarının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Genel değerlendirme:

Genel Sekreter konuşmasında, "Bu, Genel Sekreter olarak katıldığım son COP toplantısı" diyerek yaklaşık on yıllık görev sürecine de atıfta bulundu. Guterres, iklim değişikliğini sadece çevresel bir sorun olarak görmenin yetersiz olduğunu; bunun aynı zamanda kalkınma, insan hakları, adalet ve barışla doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti. Konuşmasında çarpıcı bir ifadeyle "Yanan bir gezegende barış inşa edemezsiniz" dedi ve iklim felaketlerinin ülkelerin borç yükünü arttırıp yıllara yayılan kalkınma kazanımlarını yok ettiğini vurguladı.

1,5°C sınırı, emisyon azaltımları ve fosil yakıtlar:

Guterres, 1,5 derece sıcaklık artış sınırının aşılmasının artık kaçınılmaz olduğunu kaydetti ancak bu aşamanın mümkün olduğunca kısa ve sınırlı tutulması gerektiğini söyledi. Bunun için önümüzdeki yıllarda her yıl yaklaşık yüzde 6 oranında derhal ve büyük emisyon azaltımlarına ihtiyaç bulunduğunu ifade etti. Mevcut ulusal taahhütlerin yüzyıl sonunda yaklaşık 2,5 derece ısınmaya yol açacağı uyarısında bulunan Guterres, bunun "felaketin reçetesi" olacağını belirtti. Ayrıca fosil yakıt bağımlılığının tedarik değişikliğiyle çözülmeyeceğini, bağımlılığın azaltılmasının asıl çözüm olduğunu söyledi ve fosil yakıt lobisinin etkisine karşı durulması gerektiğini ekledi.

Finansman, adalet ve erken uyarı sistemleri:

Basın toplantısında gelişmekte olan ülkelerin iklim finansmanına erişimindeki zorluklara da dikkat çeken Guterres, gelişmiş ülkelerin taahhütlerinin ihtiyaçları karşılamaktan uzak olduğunu vurguladı. Uyum finansmanının üç katına çıkarılacağına yönelik taahhütlerin bile ihtiyaçların yalnızca yüzde 20'sini karşılayabildiği hesaplamalarına işaret etti ve küresel finans sisteminde yapısal adaletsizlik bulunduğunu söyledi. İdari kapasitesi sınırlı ülkelerin fonlara erişimini kolaylaştıracak adımlar atılması çağrısında bulundu.

Erken uyarı sistemleri için bugüne dek 2 milyon dolar toplandığını, yaklaşık 6 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu ve çalışmaların 2027'den sonra da sürdürülmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca ulusal ve çok taraflı kalkınma bankalarına, hükümet bütçelerini zorlamadan finansmanın farklı mekanizmalarla genişletilebileceği çağrısında bulundu.

Konuşmasını uluslararası iş birliğinin önemine vurgu yaparak tamamlayan Guterres, halkları ve liderleri "Gerçeklerle yüzleşin, bilimi takip edin, geleceği seçin ve asla vazgeçmeyin" sözleriyle harekete geçmeye davet etti.

TÜRKİYE'NİN EV SAHİPLİĞİNDE ANTALYA'DA 9-20 KASIM TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN COP31 KAPSAMINDA BM GENEL SEKRETERİ ANTNİO GUTERRES, BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ.