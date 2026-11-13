Tatvan'da iki şüpheli tutuklandı: 20 yıllık faili meçhul cinayet çözüldü

Tatvan’da 20 yıllık dosya yeniden açıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 31 Mayıs 2006 tarihinde Adabağ köyü Agah Burnu mevkisinde başından silahla vurulmuş halde bulunan yabancı uyruklu kadının ölümü, JASAT ekiplerinin proje kapsamında yeniden başlattığı çalışma ile aydınlatıldı. Olay, uzun yıllar faili meçhul kaldıktan sonra yürütülen teknik ve adli incelemeler sonucu tekrar mercek altına alındı.

Soruşturmada kullanılan deliller:

Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, mevcut delillerin ayrıntılı yeniden incelenmesi yapıldı. Şüphelilere ait HTS ve baz kayıtları yeniden değerlendirilirken olay yeri incelemeleri ve ifadelerdeki çelişkiler titizlikle araştırıldı. İncelemeler sırasında, hayat kadını olduğu tespit edilen maktulün o dönemde F.Y. ve Z.T. ile çalıştığı, ayrıca Ahlat'ta doktor olarak görev yapan M.F.A. ile ilişkisinin bulunduğu belirlendi.

Ayrıntılı analizlerde, olayın işlendiği 31 Mayıs 2006 günü saat 00.30 sıralarında cesedin bulunduğu bölgeye yakın noktada 21 EG 239 plakalı aracın kaza yaptığı saptandı. Kaza sırasında araçta bulunan ve o dönem Ahlat Devlet Hastanesinde sağlık memuru olarak görev yapan M.Ö. ile doktor M.F.A. ile ilgili HTS ve baz kayıtlarında aynı bölgeyle örtüşmeler tespit edildi. Ayrıca olay yeri incelemede alınan sigara izmaritlerinden elde edilen DNA örneğinin, Z.T.'nin 2011'de Mardin Kızıltepe'de karıştığı cinsel saldırı olayına ait DNA ile eşleştiği belirlendi.

Operasyon ve adli süreç:

Projeli soruşturma kapsamında toplam 9 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. 6 Kasım 2026 tarihinde düzenlenen operasyonlarda şüphelilerden T.A. Amasya'da, M.Ö. Bursa'da, A.G. Antalya'da; M.F.A., B.U., F.G., F.Y., B.U. ve S.A. ise Bitlis'te yakalandı ve ikametlerinde aramalar yapıldı.

9 Kasım'da Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüphelilerden M.F.A. ve B.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken; M.Ö. ve F.Y. tutuklanarak Ahlat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Olayın faillerinden olduğu değerlendirilen Z.T.'nin Gürcistan'da bulunduğu tespit edilmesi üzerine hakkında kasten öldürme suçundan yakalama kararı çıkarıldı ve kırmızı bülten talebi yapılacağı bildirildi.

JASAT'ın yeniden değerlendirmelerle yürüttüğü çalışma sonucunda, yaklaşık 20 yıl sonra dosyanın çözülmesi, bölgedeki uzun süreli faili meçhul soruşturmalarında teknik takibin önemini bir kez daha ortaya koydu.

BİTLİS'İN TATVAN İLÇESİNDE 31 MAYIS 2006 TARİHİNDE KİMLİĞİ BELİRSİZ BİR KADININ SİLAHLA VURULARAK ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN 20 YILDIR FAİLİ MEÇHUL OLARAK KALAN CİNAYET, JASAT EKİPLERİNİN YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMA SONUCU AYDINLATILDI. OLAYLA BAĞLANTILI 9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINIRKEN, ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ TUTUKLANDI