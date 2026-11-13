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Güney Ege zeytin rotasıyla zeytin mirasını turizme taşıyor

GEKA'nın Güney Ege Zeytin Rotası, Milas'ta antik ağaçlarda hasat yapıp zeytinyağını tanıttı; amaç turizmi 12 aya yayıp yerel üreticiyi güçlendirmek.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 20:38

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Güney Ege zeytin rotasıyla zeytin mirasını turizme taşıyor

Güney Ege Zeytin Rotası tanıtıldı

Muğla’nın Milas ilçesinde düzenlenen etkinlikte, Aydın ve Muğla’nın binlerce yıllık zeytin kültürünü turizmle buluşturmayı hedefleyen Güney Ege Zeytin Rotası projesi tanıtıldı. Program kapsamında 3 bin 200 yıllık zeytin ağacında hasat gerçekleştirildi ve bölgenin zeytinyağı üretim süreci yerinde gösterildi.

projenin hedefleri:

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından yürütülen proje, zeytin kültürünü gastronomi, doğa ve deneyim turizmi ile entegre ederek bölgenin turizm potansiyelini artırmayı, yerel üreticileri destekleyip kırsal kalkınmaya katkı sağlamayı amaçlıyor. Proje, turizmin yoğunlaştığı yaz aylarının dışına taşınarak turizmi 12 aya yayma hedefinin bir parçası olarak konumlandırıldı.

sahadaki uygulama ve katılımcılar:

Kazıklı Mahallesi’ndeki programda Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Milas Kaymakamı Dr. Vural Karagül, GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı, Milas Ticaret Odası Başkanı Reşit Özer, Muğla Ticaret Borsası Başkanı Hurşit Öztürk ve çok sayıda turizm acentesi temsilcisi yer aldı. Etkinlik, yaklaşık 3 bin yıllık ağacın hikâyesinin paylaşılmasıyla başladı; katılımcılar hasada katıldı ve ardından Ata Ağaç Bilim ve Ar-Ge Merkezinde zeytinlerin modern tesislerde zeytinyağına dönüşümünü inceledi.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, konuşmasında zeytin kültürünün yöresel değer olarak korunmasının yanı sıra ekonomik bir potansiyel olduğuna vurgu yaparak, turizmi çeşitlendirmenin önemine dikkat çekti. Akbıyık, Muğla’nın deniz, kum ve güneş kaynaklarını zenginleştirmenin gerekliliğini belirterek, gastronomi ve agro turizminin bu çeşitlendirmenin merkezinde olduğunu söyledi.

GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı ise projenin bölgedeki kültürel ve doğal zenginlikleri harekete geçirmek, ziyarete gelenlerin asırlık anıt ağaçlar arasında yürüyüp antik kentleri keşfetmesi, hasada katılması ve zeytinyağının hikâyesini yerinde deneyimlemesi için tasarlandığını ifade etti. Ümit Gülyağı, bir rotanın başarısının kırsal kalkınmaya sağladığı kalıcı katkıyla ölçüleceğini; kooperatif ürünlerinin uluslararası pazara erişimi ve üreticinin emeğinin karşılığını almasının öncelik olduğunu vurguladı.

Tanıtım gezisinde turizm profesyonellerinin rotaları programlarına dahil etmesi hedefleniyor. Projenin sürdürülebilirliğinin kamu kurumları, yerel yöneticiler, turizm sektörü ve üreticilerin ortak aklıyla sağlanacağına dikkat çekildi. Etkinlik, bölgenin zeytin mirasını korunarak turizme katma değer kazandırmayı ve yerel ekonomiye doğrudan katkı sağlamayı amaçlayan somut adımların başlangıcı olarak değerlendirildi.

MUĞLA’NIN MİLAS İLÇESİNDE, AYDIN VE MUĞLA’NIN BİNLERCE YILLIK ZEYTİN KÜLTÜRÜNÜ TURİZMLE...

MUĞLA’NIN MİLAS İLÇESİNDE, AYDIN VE MUĞLA’NIN BİNLERCE YILLIK ZEYTİN KÜLTÜRÜNÜ TURİZMLE BULUŞTURMAYI HEDEFLEYEN VE GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ‘GÜNEY EGE ZEYTİN ROTASI’ PROJESİ KAPSAMINDA 3 BİN 200 YILLIK ZEYTİN AĞACINDA ZEYTİN HASADI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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