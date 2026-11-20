Ahlat'ta Kayı Mezarlığı'nda restorasyon ve araştırma çalışmaları tamamlandı

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Kayı (Kaya) Mezarlığı, yürütülen arkeolojik yüzey araştırmaları, jeoradar taramaları, sondaj kazıları ve koruma çalışmalarıyla yeniden düzenlendi. Ahlat Müze Müdürlüğü başkanlığında 2024 yılında başlatılan çalışmalar, hem mezarlığın kullanım tarihini netleştirdi hem de alanın korunmasına yönelik somut adımlar attı.

Arkeolojik buluntular ve tarihleme:

Yapılan yüzey araştırmaları ve jeoradar verileri doğrultusunda mezarlığın yaklaşık 1.000 metrekarelik bir alanında zemin tesviyesi gerçekleştirildi ve 6 farklı noktada sondaj kazıları yapıldı. Sondaj, kazı ve temizlik çalışmaları sırasında ortaya çıkarılan yazılı bir mezar şahide parçası ile kemik analizlerinden elde edilen sonuçlar, mezarlığın 13. yüzyılın başlarından 18. yüzyılın sonlarına kadar aktif kullanıldığını gösterdi.

Ortaya çıkarılan mezar şahidesinin üzerinde yer alan milattan sonra 1228 tarihi; kaynaklardaki Kayı Boyu'nun Ahlat'a göç ettiği dönemle örtüşmesi nedeniyle dikkat çekti. Bu bilimsel veriler, mezarlığın Kayı Boyu döneminden itibaren kullanılmış olabileceği ihtimalini güçlendiriyor; bölgede halk arasında bu alanın Kayı Mezarlığı olarak bilinmesi de bu yoruma destek sağlıyor.

Koruma çalışmaları ve mimari uyum:

Ecdat mirasının korunması ve mezarlığın hayvan baskısından kurtarılması amacıyla Ahlat Kaymakamlığı tarafından çevre düzenleme ve duvar yapım çalışmaları başlatıldı. Bu kapsamda 2025 yılında mezarlığın dereyle doğrudan bağlantılı doğu duvarı inşa edilerek alan koruma altına alındı. 2026 yılında ise ilk olarak güney duvarı yapılan mezarlığın kuzey duvarı, tarihî dokuya uygun olarak Ahlat taşı kullanılarak tamamlandı.

Mezarlığın giriş kapıları da Ahlat taşıyla oluşturulup üzerine Kayı tamgası işlendi. Bu düzenlemelerle alanın çevre düzenlemesi, bölgenin mimari kimliğine uyumlu bir görünüm kazandı ve tarihî-kültürel anlamı güçlendirildi.

Gerçekleştirilen bilimsel araştırmalar ve koruma çalışmaları, Ahlat'ın zengin Türk tarihi mirasının önemli bir parçası olan Kayı (Kaya) Mezarlığı'nın gelecek nesillere aktarılması yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Elde edilen arkeolojik veriler, bölgenin tarihî sürekliliğine ışık tutarken, yapılan düzenlemeler de alanın korunmasını sağlayarak ziyaretçilere daha anlaşılır bir tarihî ortam sunuyor.

BİTLİS’İN AHLAT İLÇESİNDE 13. YÜZYILDAN KALMA TARİHİ KAYI (KAYA) MEZARLIĞI’NIN ÇEVRE DUVARLARI, TARİHİ DOKUSUNA UYGUN ŞEKİLDE AHLAT KAYMAKAMLIĞI TARAFINDAN YENİDEN YAPILARAK MEZARLIK KORUMA ALTINA ALINDI.