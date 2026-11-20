Kadın üreticilerin emeği fuarda görünür kılındı

Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı'nın 8'inci yılında, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kent mutfak mirasını sergilemenin yanı sıra kadın üreticilerin deneyimlerini ve el emeğini öne çıkardı. Fuar, 17-22 Kasım tarihlerinde ziyaretçileri ağırladı ve belediyenin standı, yöresel tanıtım materyalleri ile kadın kooperatifleri ürünlerini bir araya getirdi.

Stantlar ve kadın dayanışması:

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından kurulan standa, 7 kadın dayanışma grubu için satış alanı tahsis edildi. Ayrıca Kadın Politikaları Dairesi Başkanlığı Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretim Grubu ile fuara katılarak sirke, merhem, krem, tentür ve bitkisel yağ gibi ürünleri sergiledi. Belediye yetkilileri, fuarın hedefinin kadın emeğini görünür kılmak, üretim deneyimlerini paylaşmak ve el emeği ürünleri daha geniş kitlelere ulaştırmak olduğunu belirtti.

Atölyelerde tatım ve uygulamalı anlatımlar:

Büyükşehir Belediyesi Gastronomi Markalaşma ve Şube Müdürü Ercan Alpay fuarda kadın üreticilere yönelik destek programları yürüttüklerini söyleyerek, Gastronomi Şube Müdürlüğü olarak beş farklı atölye hazırladıklarını aktardı. Alpay, amaçlarının Diyarbakır’ın coğrafi işaretli yemeklerini daha geniş kitlelere tanıtmak olduğunu vurguladı.

Atölye programında 19 Kasım etkinliğinde Executive Chef Mesude Önen, Diyarbakır’ın geleneksel çöreğinin yapımını uygulamalı olarak anlattı; hazırlanan çörekler fuar katılımcılarına ikram edildi. 20 Kasımda usta öğretici Fatma Kaya Cimilli tatlısını, 21 Kasımda şef aşçı Özden Tetik Islanmaz Kürt Mustafa çorbasını hazırladı. Etkinliklerin son günü 22 Kasımda gastronomist Alaaddin Kılıç ile Sıfır Atık Kabak Meftunesi Atölyesi düzenlendi.

Belediyenin stant ve atölye çalışmaları, Diyarbakır’ın geleneksel mutfak kültürünü yalnızca anlatımla bırakmayıp tadım ve uygulama yoluyla ziyaretçilere aktarıyor; aynı zamanda kadınların ekonomik ve toplumsal görünürlüğünü artırmaya hizmet ediyor.

MEZOPOTAMYA GURME VE YÖRESEL LEZZETLER FUARI’NDA STANT AÇAN DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KADIN EMEĞİNİ GÖRÜNÜR KILIYOR, ÜRETİM DENEYİMLERİNİ PAYLAŞIYOR VE KADINLARIN EL EMEĞİYLE HAZIRLADIĞI ÜRÜNLERİ DAHA GENİŞ KİTLELERE ULAŞTIRIYOR.