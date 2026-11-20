Osmaniye'nin tanıtım hamlesi Van'da

Osmaniye Belediyesi, 15’inci Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda şehrin doğal, tarihî ve gastronomik değerlerini ziyaretçilerle buluşturuyor. 19-21 Kasım 2026 tarihlerinde Van Expo Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarda açılan zengin içerikli stant, ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.

standta öne çıkanlar:

Stantta Osmaniye'nin coğrafi işaret tescilli ürünleri ön plana çıkarılıyor. Yerfıstığı, zeytin, Karatepe kilimleri ve andız tespihleri ile diğer yöresel ürünler sergileniyor. Geleneksel kilim dokuma tezgâhının kurulduğu otantik alanda misafirlere kent mutfağından örnekler ikram edilerek hem tat hem de görsel bir deneyim sunuluyor.

amaç ve yerel vizyon:

Osmaniye Belediyesi Gastronomi Merkezi Müdürü Ayşe Erat, Belediye Başkanı İbrahim Çenet'in öncülüğünde yürütülen tanıtım çalışmasının hedefinin şehrin turizm potansiyelini daha geniş kitlelere taşımak olduğunu belirtti. Erat, stantta belediyenin hizmet ve projelerini anlatan yayınların bulunduğunu ve yöresel el sanatlarının ziyaretçilere tanıtıldığını ifade etti.

Fuar katılımı, kent kimliğinin güçlendirilmesine yönelik somut bir adım olarak öne çıkıyor. Osmaniye'nin yöresel ürünleri ve el sanatlarının sergilenmesi, kentin hem ulusal hem de uluslararası platformlarda görünürlüğünü artırmayı amaçlıyor. Erat, 'Fıstığın başkenti Osmaniye’mizin bütün güzelliklerini tanıtmak için buradayız' diyerek standın kapılarının herkese açık olduğunu vurguladı.

Osmaniye Belediyesi, fuar süresince misafirlerle birebir iletişim kurarak destinasyon tanıtımını derinleştirmeyi ve 'turizmde marka şehir Osmaniye' hedefine katkı sağlamayı hedefliyor. Ziyaretçilere yönelik ikramlar ve canlı dokuma gösterileri, şehrin kültürel mirasını deneyimlemeye yönelik önemli unsurlar arasında yer alıyor.

OSMANİYE BELEDİYESİ, 15’İNCİ VAN DOĞU ANADOLU ULUSLARARASI TURİZM VE SEYAHAT FUARI’NDA ŞEHRİN DOĞAL GÜZELLİKLERİNİ, TARİHÎ VE KÜLTÜREL MİRASINI, YÖRESEL LEZZETLERİNİ VE TURİZM POTANSİYELİNİ ZİYARETÇİLERLE BULUŞTURUYOR.