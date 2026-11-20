Kazanın oluş şekli

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Kocalar Mahallesi'nde plakaları henüz öğrenilemeyen kamyonet, otomobil ve traktör çarpıştı. Meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Olay yerine sevk edilen ekipler

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralıya sağlık ekipleri müdahale etti ve kişi Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Soruşturma ve inceleme

Kazada jandarma ekipleri tarafından adli ve idari yönlerden inceleme başlatıldı.

MARDİN’İN KIZILTEPE İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.