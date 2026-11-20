Hamidiye'de 32'nci kestane festivali

Gölcük ilçesine bağlı Hamidiye köyünde bu yıl 32'ncisi düzenlenen Geleneksel Kestane Festivali'nde katılımcılara kestane ve çeşitli ikramlar sunuldu. Etkinlik köy sakinleri ve konukların bir araya geldiği bir buluşma olarak gerçekleşti.

festivalin yerel önemi:

Festival, köyün köklü geleneklerini yaşatma ve toplumsal bağları güçlendirme çabasının somut bir örneği olarak değerlendirildi. Etkinlik, yerel kimliğin korunması ve birlik duygusunun pekişmesi açısından önem taşıdı.

katılımcılar ve teşekkürler:

Festivale Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk (Kocaeli Üniversitesi Rektörü), Berna Abiş (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili), Ali Yıldırım Sezer (Gölcük Belediye Başkanı), Kemal Yavuz (AK Parti Gölcük İlçe Başkanı), önceki dönem Mehmet Ellibeş, Yusuf Yaycı (Gölcük Orman İşletme Müdürü), siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Ali Yıldırım Sezer festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Köyümüzün köklü geleneklerini yaşatan, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bu güzel festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkese ve katılan misafirlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

GÖLCÜK İLÇESİNE BAĞLI HAMİDİYE'DE BU YIL 32'NCİSİ DÜZENLENEN GELENEKSEL KESTANE FESTİVALİ'NDE KATILIMCILARA KESTANE VE ÇEŞİTLİ İKRAMLAR SUNULDU.