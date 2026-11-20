Malatya'da balkon korkuluğundan sarkarken düşme sonucu can kaybı

Malatya-Ankara kara yolu üzerindeki bir apartmanda meydana gelen olayda, apartmanın ikinci katındaki balkon korkuluklarından sarkarken düşen Gökhan Sarıkaya (38) ağır yaralandı. Olay, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

olayın gelişimi:

Görgü tanıklarının aktardığına göre, Sarıkaya bir süre balkon korkuluklarından aşağı doğru sarkmış halde kaldı. Çevredeki esnaf, şahsı kurtarmak amacıyla branda açmaya çalıştı; bu sırada Sarıkaya aşağı düştü. Düşme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

müdahale ve soruşturma:

Ağır yaralanan Sarıkaya, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Gökhan Sarıkaya (38) kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.

AĞIR YARALANAN SARIKAYA, OLAY YERİNDE YAPILAN İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN HASTANEYE KALDIRILDI. SARIKAYA, HASTANEDE YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMAYARAK HAYATINI KAYBETTİ. (ARŞİV)