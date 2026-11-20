Konserin akışı ve repertuvarı:

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Türk Müziği Orkestrası tarafından düzenlenen "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" konserinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği 15 eser seslendirildi. Orkestra, şef Erdal Koşar yönetiminde sahne alırken, eserler özenle seçilmiş ve dinleyici ile güçlü bir duygusal bağ kuracak şekilde yorumlandı.

Konser boyunca vatandaşlar şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti; zaman zaman duygusal anların yaşandığı program, salonda birlik ve ortak hafıza hissini güçlendirdi. Program sonunda katılımcılar, sanatçıları uzun süre alkışlayarak teşekkür etti.

Büyükşehir yetkililerinin değerlendirmesi:

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Engin Yıldırım, konserin yoğun katılımla gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Yıldırım, Atatürk'ü anmanın ve sevdiği şarkıları birlikte seslendirmenin anlamına vurgu yaparak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkıları dinlerken, hem geçmişimizi hem de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sanata ve kültüre verdiği önemi hatırlamış olduk. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, sanatın ve kültürün her zaman yanındayız" dedi.

Yıldırım, ayrıca emeği geçenlere teşekkür ederek Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in kente ve kültüre katkılarını hatırlattı ve salondaki coşkunun bu değerlere sahip çıkıldığını gösterdiğini belirtti.

Orkestra şefinin mesajı:

Erdal Koşar, konserin kendileri için özel ve anlamlı olduğunu söyleyerek Atatürk'ün sevdiği eserlerden oluşan bir repertuvar hazırladıklarını açıkladı. Koşar, totalde 15 eser seslendirildğini ve dinleyicilerle birlikte duygu dolu, coşkulu bir gece yaşandığını kaydetti.

Koşar, konserin sadece müzik sunmadığını; aynı zamanda Cumhuriyet ilkelerine bağlı bir gençliğin ve toplumun Atatürk ilkelerine verdiği değeri seslendirdiğini vurguladı ve "Bizler var oldukça, cumhuriyeti ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerini yaşatmaya devam edeceğiz" sözleriyle programın anlamını özetledi.

Etkinlik, hem katılımı hem de duygusal atmosferiyle Mersin'de kültür ve sanatın toplumla buluştuğu bir akşam olarak kayda geçti.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN 'ATATÜRK'ÜN SEVDİĞİ ŞARKILAR' KONSERİNDE, GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN SEVDİĞİ 15 ESER SESLENDİRİLDİ.