Mahkeme, tutukluluğun devamına karar verdi

Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, sanık Ömer C.Ç. SEGBİS ile bağlanırken müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi gerektiğini belirterek sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti ve duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Duruşmada neler söylendi:

Müşteki Metin Söylemez, sanığın cinayeti planlı şekilde işlediğini iddia ederek olay sonrası yurt dışına kaçma girişiminde bulunduğunu öne sürdü. Söylemez, sanığın bağlantılı kişiler aracılığıyla silah ve sahte kimlik temin edildiğini, ayrıca ablası ve yeğenini tehdit ettiğini belirtti. Talepleri arasında sanıkla ilişkili kişilerin tespit edilmesi ve en ağır cezanın verilmesi yer aldı.

Sanık Ömer C.Ç. ise önceki beyanlarını tekrar ettiğini söyleyip, "Diyecek bir şeyim yok" dedi. Taraf avukatlarının dinlenmesinin ardından mahkeme, savunma ve iddia arasındaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi ve suçlamalar:

Olay, Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde geçen yıl 26 Temmuz tarihinde meydana geldi. Sanık iddiasına göre yengesi Aygül Çınar ile yengesinin annesi Türkan Söylemez, evlerinde tabancayla vurularak öldürülmüştü. Olayın ardından kaçan zanlı, polis ekiplerince Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi'nde yakalandı.

Zanlının bulunduğu adreste yapılan aramada 185 adet uyuşturucu etkili hap ile olayda kullanıldığı değerlendirilen bir tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İddianamede sanık hakkında; "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Mahkeme, bu iddialar ve deliller ışığında tutukluluğun devamına karar vererek dosyadaki eksiklikler tamamlanana kadar sonraki duruşma tarihini bekleyecek.

TUTUKLU SANIK (ARŞİV)