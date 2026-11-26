Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ne 11. Altın Karınca ödülü

Bilecik Belediyesi destekli çalışmalar yürüten Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyesi kadınların hazırladığı projeler, Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen törende ödülle taltif edildi. Kooperatifin geçen yıl hayata geçirilen Doku İz Baby projesi, bu yıl 11. Altın Karınca organizasyonunda Yerel Kalkınma kategorisinde ödül aldı.

Projenin odağı: kültür, üretim ve görünürlük:

Doku İz Baby çalışması, Bilecik’in tarihsel ve kültürel motiflerini dokuma kumaş bezler, hediyelik eşyalar ve kumaş örnekleri aracılığıyla somutlaştırıyor. Proje kapsamında tasarlanan onlarca ürün, hem yerel üretimi güçlendiriyor hem de kent kimliğinin görünürlüğünü artırıyor. Belediye katkılarıyla geliştirilen bu üretim hattı, kooperatif üyelerine sürdürülebilir gelir ve üretim deneyimi sağlıyor.

Başkan Subaşı’nın değerlendirmesi ve toplumsal vurgu:

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, ödülün alındığı törende yaptığı değerlendirmede kentin bir ödül daha kazandığını belirtti ve özellikle 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü bağlamında kooperatif üyelerinin emeklerine teşekkür etti. Başkan Subaşı, "Birlikte daha güçlü, daha adil ve şiddetten uzak bir yaşam için çalışmaya devam edeceğiz" sözleriyle dayanışma ve toplumsal duyarlılığın altını çizdi.

Tören, Marmara Belediyeler Birliği platformunda farklı belediyelerin projeleriyle eş zamanlı gerçekleşirken, Bilecik’in projesi yerel kalkınma vurgusuyla ön plana çıktı. Ödül, kooperatifin hem üretim kapasitesini hem de kent kültürünü yaşatma çabalarını görünür kıldı ve önümüzdeki dönem için yeni çalışma imkânlarına dikkat çekti.

ÖDÜLÜ BELEDİYE BAŞKANI MELEK MIZRAK SUBAŞI ALDI