Aile hekimliğinde önleyici adımlar: tanı, takip ve yaşam tarzı yönetimi

Aile hekimliğinin kapsamı:

Prof. Dr. Tijen Acar liderliğindeki Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı polikliniği, hastaları sadece şikâyet odaklı değil; bedensel, ruhsal ve sosyal yönleriyle bütün halinde değerlendiriyor. Poliklinikte baş ağrısı, halsizlik, ateş, öksürük, sindirim sistemi yakınmaları, kas ve eklem ağrıları gibi sık görülen sorunların değerlendirilmesinin yanı sıra diyabet, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, tiroid hastalıkları, astım ve KOAH gibi kronik hastalıkların tanı ve takibi yürütülüyor.

Birden fazla hastalığı veya ilaç kullanımı olan hastalar bütüncül biçimde ele alınıyor; gerektiğinde ilgili uzmanlara yönlendirme yapılarak takip süreci koordine ediliyor. Bu yaklaşım, hastalıkların yönetiminde sürekliliği ve çoklu sağlık sorunlarının birbiriyle ilişkisini göz önünde tutuyor.

Koruyucu sağlık ve erken tanı:

Polikliniğin koruyucu hekimlik uygulamalarında amaç, hastalıkları ortaya çıkmadan önlemek veya erken dönemde tespit etmektir. Hastaların yaşı, cinsiyeti, aile öyküsü ve yaşam tarzına göre kan basıncı, kan şekeri ve kolesterol değerlendirmeleri yapılıyor; kişisel risklere uygun taramalar ve erişkin aşılaması konusunda danışmanlık veriliyor. Ayrıca meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanserlerine yönelik yaşa uygun taramalar ile kalp-damar hastalıkları risk değerlendirmesi hizmetleri sunuluyor.

Herhangi bir şikâyeti olmayan kişilerin de düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemesi gerektiği vurgulanıyor; erken değerlendirme ile belirti vermeyen sorunlar tespit edilip müdahale edilebiliyor.

Obezite ve kilo yönetimi:

Obezite polikliniğinde TANITA vücut analiz cihazı ile vücut kompozisyonu ölçümleri yapılmakta; gerektiğinde obezitenin altında yatan nedenler ve eşlik eden riskler (diyabet, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği) araştırılıyor. Obezitenin sadece görünümle ilgili olmadığı, izlem ve tedavi gerektiren kronik bir durum olduğu vurgulanıyor.

Kilo yönetiminde başvuranların beslenme alışkanlıkları, uyku düzeni, stres düzeyi, kullandıkları ilaçlar ve günlük yaşam şartları birlikte değerlendiriliyor. Bireye özel, gerçekçi ve sürdürülebilir hedefler belirleniyor; kısa süreli zorlayıcı diyetler yerine kişinin yaşamına uyarlanabilen kalıcı alışkanlıklar oluşturulması hedefleniyor. Gerektiğinde ilaç tedavisi, diyetisyen veya ilgili uzmanlarla iş birliği sağlanıyor.

Prof. Dr. Acar, fazla kilonun özellikle karın çevresindeki yağlanmanın insülin direnci, tip 2 diyabet, hipertansiyon, kolesterol bozuklukları, karaciğer yağlanması ve eklem sorunları gibi pek çok problemi tetikleyebileceğini; bu nedenle erken değerlendirme ve yaşam tarzı değişikliklerinin önemini vurguluyor.

Günlük yaşam için öneriler:

Sağlıklı kilo kontrolü için poliklinikte önerilen yaklaşımlar arasında dengeli beslenme, sebze ve liften zengin gıdaların öncelenmesi, şekerli içecekler ve aşırı işlenmiş gıdaların sınırlandırılması, düzenli fiziksel aktivite, yeterli uyku ve stres yönetimi bulunuyor. Yetişkinler için haftada en az 150 dakika orta şiddette fiziksel aktivite iyi bir hedef olarak öne çıkarılıyor. Kilo yönetiminde profesyonel destek almak, kişiye uygun ve kalıcı planların oluşturulmasına yardımcı oluyor.

Sigara bırakma ve başvuru bilgileri:

Anabilim dalı bünyesinde Sigara Bırakma Polikliniği hizmeti de sunuluyor. Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlar, profesyonel destek almak üzere polikliniğe başvurmaya davet ediliyor.

Aile Hekimliği Polikliniklerinin sunduğu genel sağlık değerlendirmesi, kronik hastalık takibi, koruyucu sağlık hizmetleri, obezite ve kilo yönetimi ile sigara bırakma hizmetlerinden yararlanmak isteyenler 0 850 259 81 81 numaralı telefondan veya hastanenin çevrim içi randevu sistemi üzerinden randevu alabilir. Randevusuz başvurular da kabul edilmektedir. Poliklinikler hafta içi mesai saatlerinde hizmet vermektedir.

Prof. Dr. Tijen Acar ve ekipleri, sağlık sorunlarının ağırlaşmasını beklemeden danışmanın ve düzenli kontrollerin sağlıklı bir geleceğe atılmış önemli adımlar olduğunu belirtiyor.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANI PROF. DR. TİJEN ACAR, AİLE HEKİMLİĞİ POLİKLİNİĞİNDE SUNULAN TANI, TEDAVİ VE TAKİP HİZMETLERİ, KORUYUCU SAĞLIK UYGULAMALARI, OBEZİTE VE KİLO YÖNETİMİ İLE SİGARA BIRAKMA HİZMETLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA BULUNDU.