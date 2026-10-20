Başiskele selin izlerini silmek için seferber oldu

Başkanın saha ziyaretleri:

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, sel felaketinin hemen ardından Doğantepe ve Ovacık mahallelerinde incelemelerde bulundu. Afetten etkilenen vatandaşlarla görüşen Özlü, geçmiş olsun dileklerini iletti ve sahadaki çalışmaları yerinde takip etti.

Doğantepe Mahallesi'nde dere yatağı çevresindeki çalışmaları inceleyen Başkan Özlü, ekiplerin yoğun mesai harcadığını vurguladı. Özlü'nün sözleri: "İş makinelerimiz sahada, ekiplerimiz işinin başında. Çalışmaları süratle tamamlamak için her aşamayı yakından takip ediyoruz. Komşularımız müsterih olsun. Doğantepe Mahallemizi hep birlikte toparlayacağız inşallah."

Ovacık Mahallesi'nde ise Özlü, vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını dinledi ve belediyenin önceliğinin insan odaklı iyileştirme olduğunu belirtti. Özlü, "Her bir komşumuzun evine, sokağına, hayatına sahip çıkmak boynumuzun borcudur."

Karamürsel Caddesi yenileme çalışmaları:

Başkan Özlü ayrıca Mahmutpaşa ile Yaylacık mahallelerini birbirine bağlayan bin 100 metre uzunluğundaki Karamürsel Caddesi üzerinde devam eden yenileme çalışmalarını inceledi. Proje kapsamında 7 bin ton asfalt seriminin yapılacağı, baskı beton kaldırımların inşa edileceği ve enerji hatlarının yer altına alınacağı bildirildi.

Caddeye ayrıca 44 dekoratif aydınlatma direği yerleştirilecek. Özlü, yürütülen çalışmalar için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek, projelerin esnafın ve ilçe sakinlerinin günlük yaşamını kolaylaştıracağını söyledi.

Belediye yetkilileri, selin yaralarını sarmaya yönelik çalışmaların koordineli şekilde sürdüğünü ve ihtiyaç duyulan her alanda destek sağlanacağını açıkladı.

BAŞİSKELE’DE SELİN YARALARINI SARMAK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRERKEN, BELEDİYE BAŞKANI YASİN ÖZLÜ AFETTEN ETKİLENEN VATANDAŞLARI ZİYARET EDEREK DESTEK MESAJI VERDİ.