Dolar 49,5738 +0,03%
Euro 55,6699 +0,15%
Bist 11.615,86 +1,62%
Altın Gram 6.592,89 -0,57%
EUR/USD 1,1225 +0,07%
Brent Petrol 110,76 +1,10%
--°

Yüksekova'da öğrencilere yönelik gerçeği aratmayan yangın tahliye tatbikatı

Yüksekova'da Şemsettin Onay Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen gerçekçi yangın tatbikatında öğrenciler tahliye, sedye kurtarma ve ilk müdahale eğitimi aldı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 13:08

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Yüksekova'da öğrencilere yönelik gerçeği aratmayan yangın tahliye tatbikatı

Tatbikat sahnesi ve uygulama detayları:

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Şemsettin Onay Anadolu Lisesi öğrencilerinin katıldığı tatbikat, gerçeği aratmayan bir senaryo ile yürütüldü. Sirenlerin çalmasıyla başlayan uygulamada öğretmenlerin yönlendirmesiyle öğrenciler hızla sınıflarını boşaltarak belirlenen tahliye güzergahlarını takip etti ve güvenli alana yönlendirildi.

Çalışmada ayrıca dumandan etkilenmiş bir öğrencinin bayıldığı senaryosu canlandırıldı; olay yerine gelen itfaiye ekipleri, baygın öğrenciye müdahale ederek sedye ile güvenli alana taşıdı. Uygulamanın akışı sırasında öğrencilerin tahliye disiplinine uyması ve öğretmenlerin koordinasyonu öne çıktı.

İtfaiye müdürlüğünün amacı ve çağrısı:

Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürü Mikail Akbaş, tatbikatın ardından yaptığı açıklamada, ilçedeki okullarda yangın farkındalığını artırmak amacıyla program başlattıklarını belirtti. Akbaş, öğrencilerin yalnızca okulda değil, ev ve iş yerlerinde karşılaşabilecekleri yangınlara karşı da bilinçlenmelerinin hedeflendiğini söyledi.

Müdür Akbaş, tatbikatta yangına ilk müdahale ve güvenli tahliye yöntemlerinin uygulamalı olarak öğretilmesine önem verdiklerini; çalışmaların ilçedeki tüm okullara yayılmasını istediklerini ifade etti. Ayrıca diğer okul yöneticilerine de çağrıda bulunarak, iletişime geçmeleri halinde gerekli desteğin sağlanacağını belirtti.

Gerçekçi senaryolar ve uygulamalı eğitimin, öğrenci ve öğretmenlerin acil durumlara karşı hazırlığını artırdığı; yerel itfaiye ile koordinasyonun güçlendirilmesinin ise olası olaylarda müdahale hızını yükselteceği vurgulandı.

YÜKSEKOVA İLÇESİNDEKİ ŞEMSETTİN ONAY ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN KATILIMIYLA YANGIN TATBİKATI...

YÜKSEKOVA İLÇESİNDEKİ ŞEMSETTİN ONAY ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN KATILIMIYLA YANGIN TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kartepe'de dayanışma sürüyor: Kocaman hasar gören aileleri ziyaret etti
images

Söke'de hastane personelinin sağlığı ve iş güvenliği için yol haritası çizildi
images

Pursaklar'da muhtarlarla yerel gündem masaya yatırıldı
images

Körfez'de yetenek keşfi: çocuk ve gençlere ücretsiz yedi branşlı sanat eğitimi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Didim’de makilikte bulunan 25 düzensiz göçmen sınır dışına gönderildi; üç şüpheli tutuklandı

Bingöl liselileri trafikte bilinçleniyor: 350 öğrenciye eğitim

Bodrum Yokuşbaşı'nda zemin kat yangını kontrol altına alındı

Söke'de hastane personelinin sağlığı ve iş güvenliği için yol haritası çizildi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi