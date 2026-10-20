Yüksekova'da öğrencilere yönelik gerçeği aratmayan yangın tahliye tatbikatı

Tatbikat sahnesi ve uygulama detayları:

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Şemsettin Onay Anadolu Lisesi öğrencilerinin katıldığı tatbikat, gerçeği aratmayan bir senaryo ile yürütüldü. Sirenlerin çalmasıyla başlayan uygulamada öğretmenlerin yönlendirmesiyle öğrenciler hızla sınıflarını boşaltarak belirlenen tahliye güzergahlarını takip etti ve güvenli alana yönlendirildi.

Çalışmada ayrıca dumandan etkilenmiş bir öğrencinin bayıldığı senaryosu canlandırıldı; olay yerine gelen itfaiye ekipleri, baygın öğrenciye müdahale ederek sedye ile güvenli alana taşıdı. Uygulamanın akışı sırasında öğrencilerin tahliye disiplinine uyması ve öğretmenlerin koordinasyonu öne çıktı.

İtfaiye müdürlüğünün amacı ve çağrısı:

Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürü Mikail Akbaş, tatbikatın ardından yaptığı açıklamada, ilçedeki okullarda yangın farkındalığını artırmak amacıyla program başlattıklarını belirtti. Akbaş, öğrencilerin yalnızca okulda değil, ev ve iş yerlerinde karşılaşabilecekleri yangınlara karşı da bilinçlenmelerinin hedeflendiğini söyledi.

Müdür Akbaş, tatbikatta yangına ilk müdahale ve güvenli tahliye yöntemlerinin uygulamalı olarak öğretilmesine önem verdiklerini; çalışmaların ilçedeki tüm okullara yayılmasını istediklerini ifade etti. Ayrıca diğer okul yöneticilerine de çağrıda bulunarak, iletişime geçmeleri halinde gerekli desteğin sağlanacağını belirtti.

Gerçekçi senaryolar ve uygulamalı eğitimin, öğrenci ve öğretmenlerin acil durumlara karşı hazırlığını artırdığı; yerel itfaiye ile koordinasyonun güçlendirilmesinin ise olası olaylarda müdahale hızını yükselteceği vurgulandı.

YÜKSEKOVA İLÇESİNDEKİ ŞEMSETTİN ONAY ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN KATILIMIYLA YANGIN TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.