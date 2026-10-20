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Kalp kapağı yetmezliğinde ameliyatsız çözüm: Triklip ile kapalı tedavi

Triklip, açık kalp ameliyatı riski yüksek veya ileri yaştaki triküspit kapak yetmezliği hastalarına yönelik ameliyatsız, kapalı yöntemli umut verici bir tedavi seçeneğidir.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 13:10

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kalp kapağı yetmezliğinde ameliyatsız çözüm: Triklip ile kapalı tedavi

Triklip nedir:

Medicana International Samsun Hastanesi Kardiyoloji Kliniği’nden Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yanık, açık kalp ameliyatı olması yüksek risk taşıyan veya ileri yaştaki hastalar için geliştirilen Triklip işlemini anlattı. Triklip, kalbin sağ tarafında yer alan triküspit kapakta ileri derecede yetmezlik (kaçak) görülen hastalara kapalı yöntemle uygulanan, ameliyatsız bir klipsleme tekniğidir.

İşlemin temel amacı ve çalışma prensibi:

Yöntemde kapağın yaprakçıkları birbirine yakınlaştırılarak kaçağın azaltılması hedeflenir. İşlem sırasında triküspit kapağa mandallama benzeri bir uygulama yapılır ve uygun bölgeye klips yerleştirilir; böylece kapak yüzeyleri birbirine yaklaşır ve ileri derecedeki kaçak azalır. Bu müdahale açık cerrahi gerektirmeden, kapalı girişimsel bir yöntemle gerçekleştirilir.

Uygulama aşamaları ve hasta takibi:

Triklip, anjiyografi laboratuvarında, anestezi eşliğinde ve hasta entübe edilerek uygulanır. İşlem sırasında yemek borusundan yapılan transösefageal ekokardiyografi ile kalbin görüntülenmesi sağlanır; klipsin yerleştirilmesi ve kaçak bölgesinin tespiti bu görüntüleme ile yapılır. Dr. Yanık’a göre işlem ortalama 1-1,5 saat sürüyor, hastalar işlemden 1-2 saat sonra uyanıyor ve genellikle bir gece yoğun bakımda kaldıktan sonra bir gün servis yatışı yapılıyor. Hastanın klinik durumuna bağlı olarak çoğu vakada 1-2 gün içinde taburcu olabilecek durumda oluyor.

İşlem kasık bölgesindeki toplardamardan girilerek sağ kalp boşluklarına ulaşılmasını içerir; doğru görüntüleme ve klipsin tam doğru noktaya yerleştirilmesi başarının anahtarıdır. Müdahale, anjiyoya göre teknik olarak daha kompleks bir prosedür olarak tanımlanıyor.

Kimler için uygun:

Triklip, özellikle ileri derecede triküspit yetmezliği olan ve optimal medikal tedaviye rağmen nefes darlığı, karında ve bacaklarda şişlik gibi semptomları süregelen, sık hastane yatışı yapan hastalar açısından değerlendirilmelidir. Dr. Yanık, ilaç tedavisi ile şikayetleri giderilemeyen bu hasta grubunda Triklip’in önemli bir alternatif sunduğunu vurguladı.

Hekim, daha önce benzer hasta gruplarında yoğun bakım ve servis dönemleri nedeniyle hastaların aylık süre içinde 10-15 gün hastanede kalmak zorunda kaldıklarını belirterek, Triklip’in bu yükü azaltabilecek, daha uygun ve ideal bir yöntem olduğunu ifade etti. Medicana International Samsun Hastanesi’nde uygulanmaya başlanan Triklip işlemlerinden şu ana kadar olumlu sonuçlar alındığı bildirildi.

Dr. Yanık, uygun hasta seçiminde detaylı değerlendirme yapılmasının ve işlem öncesi hastanın medikal tedavisinin optimize edilmesinin önemine dikkat çekti. Triklip, ameliyat riski yüksek hastalarda triküspit kapak yetmezliğinin cerrahi dışı bir çözümü olarak öne çıkıyor.

DR. ÖĞR. ÜYESİ AHMET YANIK, AÇIK KALP AMELİYATI OLMASI YÜKSEK RİSK TAŞIYAN VEYA İLERİ YAŞTAKİ...

DR. ÖĞR. ÜYESİ AHMET YANIK, AÇIK KALP AMELİYATI OLMASI YÜKSEK RİSK TAŞIYAN VEYA İLERİ YAŞTAKİ HASTALAR İÇİN GELİŞTİRİLEN KAPALI VE AMELİYATSIZ BİR YÖNTEM OLAN TRİKLİP İŞLEMİMİ ANLATTI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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