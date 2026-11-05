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aile içi şiddet iddiası mahkemeye taşındı: oğul babasını öldürmekle suçlanıyor

Samsun’da tartıştığı babasını 8 kurşunla öldürmekle suçlanan Doğancan Yavuz’un yargılanması başladı; sanık mahkemede şiddet iddialarını anlatarak ağladı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 17:32

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EDİTÖR: Burcu Kaya

aile içi şiddet iddiası mahkemeye taşındı: oğul babasını öldürmekle suçlanıyor

Davanın ilk duruşmasında ifadeler alındı:

Samsun’un İlkadım ilçesinde 11 Mayıs 2026 akşamı meydana gelen olayda, iddialara göre Doğancan Yavuz (35), evde tartıştığı babası İbrahim Yavuz'u (59) tabancayla vurarak öldürdü. Olayda, vücuduna 8 kurşun isabet eden İbrahim Yavuz, olay yerinde hayatını kaybetti. Failin, saldırının ardından İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığına giderek teslim olduğu, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ölen şahsı tespit ettiği bildirildi.

Olayın ardından jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Doğancan Yavuz 12 Mayıs’ta sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dava, Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı.

Sanığın savunması ve duruşma anları:

Duruşmada tutuklu sanık konuşarak, babasının kendilerine ve annesine sürekli şiddet uyguladığını iddia etti. Sanık, annesinin psikolojik baskı nedeniyle beyinden felç kaldığını öne sürdü ve mahkemede şu ifadeleri kullandı: "Babam anneme ve bana sürekli şiddet uygulardı. Annem, babamın psikolojik baskısı nedeniyle beyinden felç kaldı." İfadesi sırasında gözyaşlarına hakim olamayan sanık bir ara ara vererek su içti ve sonra ifadesine devam etti.

Sanık, olay günü babasının elinde bıçak olduğunu, annesinin üzerine yürüdüğünü, kendisinin silahını alarak ateş ettiğini ve kaç el ateş ettiğini hatırlamadığını belirtti: "Babam elinde bıçak vardı. Babam annemin üzerine doğru gitti. ‘Baba yapma’ deyince benim üzerime geldi. Ateş ettim, kendimi kaybettim." Sanık savunmasında babasından korktuğunu ve psikolojik baskı altında olduğunu tekrar etti.

Tanık beyanları ve duruşmanın seyri:

Tanık olarak dinlenen öldürülenin eşi ve sanığın annesi Güler Yavuz (69), eşinin hem kendisine hem oğluna şiddet uyguladığını, alkol aldığında kötü sözler söylediğini ve bazen vurduğunu anlattı. Olay gününe ilişkin ifadesinde, eşinin ikindiden sonra her gün içtiğini, oğlunun ateş etmeden önce eşinin elinde bıçak olduğunu söyledi ve "Oğlumdan şikayetçi değilim. Bana çok bakardı" dedi.

Duruşmada diğer tanıklar da ölen şahsın aile içindeki şiddet iddialarını aktardı. Mahkeme, dinlenenlerin ifadelerinin ardından davayı ileri bir tarihe erteledi.

Mahkeme süreci ve detaylar, duruşma tutanaklarıyla resmiyet kazanacak; soruşturma ve yargılama devam ediyor.

Babasını 8 kurşunla öldürdü, duruşmada gözyaşlarını tutamadı

Babasını 8 kurşunla öldürdü, duruşmada gözyaşlarını tutamadı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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