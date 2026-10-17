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Fırtına Konyaaltı'nda sahili beyaza bürüdü, bazıları dalgalar arasında yüzdü

Antalya'da öğle saatlerinde aniden başlayan fırtına, Konyaaltı Sahili'ni beyaza bürüdü; bazıları tehlikeye aldırış etmeyip dalgalar arasında denize girdi.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 15:32

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EDİTÖR: Aslı Han

Fırtına Konyaaltı'nda sahili beyaza bürüdü, bazıları dalgalar arasında yüzdü

Antalya'da öğle saatlerinde aniden başlayan fırtına

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugün için uyarıda bulunduğu Antalya'da öğle saatlerinde aniden etkili olan fırtına, kıyı şeridinde güçlü görüntüler oluşturdu. Saatteki hızı 80 km’ye ulaşan şiddetli rüzgâr, falezleri ve dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilini köpüklerle kaplayarak sahili beyaza bürüdü.

Seyir terası ve sahilde yaşananlar:

Bu eşsiz doğa olayını izlemek isteyenler, yoğunluğun arttığı varyant seyir terasına akın etti. Cep telefonlarıyla anı kayda almak isteyenler, zaman zaman şiddetli rüzgâr nedeniyle ayakta durmakta güçlük çekti. Bazı vatandaş ve turistler ise uyarılara aldırış etmeden sahile inip dev dalgalar arasında denize girdi veya kıyıya vuran dalgalara ayaklarını soktu.

Görüntülerde, denizin kabarması ve dalgaların falezleri dövmesi yer alırken, sahil hattında gezinti yapanların güvenlik mesafesini koruması gerektiği göze çarptı.

Fırtınanın neden olduğu hasar ve beklenti:

Rüzgârın etkisiyle sahil kesiminde bisikletler, tabelalar ve hafif yapılı unsurlar devrildi; bazı noktalarda ağaçlar kaldırım ve araçların üzerine devrildi. İlerleyen saatlerde fırtınaya yağış da eşlik etti.

Yetkililer, meteorolojik uyarılar doğrultusunda tedbirli olunmasını belirtti. Meteoroloji notlarına göre fırtınanın gece saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor, ancak sahil ve seyir alanlarındaki vatandaşların geçici tehlikelere karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN UYARIDA BULUNDUĞU ANTALYA&#039;DA ÖĞLE SAATLERİNDE ANİDEN BAŞLAYAN...

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN UYARIDA BULUNDUĞU ANTALYA'DA ÖĞLE SAATLERİNDE ANİDEN BAŞLAYAN FIRTINA, DEV DALGALAR OLUŞTURDUĞU DÜNYACA ÜNLÜ SAHİLİ BEYAZA BÜRÜDÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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