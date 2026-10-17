Köprü altına sıkışan araç arama kurtarmayı hızlandırdı

İstanbul'da köprü altında araç bulundu:

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen selde sürüklenen bir araç, Cendere yolu üzerindeki bir köprünün altında sıkışmış halde tespit edildi. Olay, Ayazağa deresi ile Kağıthane deresinin birleştiği noktada belirlendi ve bölgedeki arama kurtarma çalışmaları derinleştirildi.

Ekiplerin çalışması ve inceleme:

Bölgeye yönlendirilen ekipler, aracın bulunduğu noktada yoğunlaşarak araç üzerinde detaylı inceleme başlattı. Yetkililer, aracın sel sularıyla sürüklendiğini bildirirken, içinde herhangi bir kişinin bulunup bulunmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Bölgede devam eden arama kurtarma:

Arama kurtarma ekipleri, selin etkili olduğu alanlarda tarama çalışmalarına devam ediyor. Bölgedeki ekipler, hem su hattı çevresinde hem de köprü altındaki erişilebilen noktalarda arama yapıyor; çalışmaların sürdüğü ve önceliğin can güvenliği olduğu ifade edildi.

Selde sürüklenen araç köprü altında sıkışmış halde bulundu