Toç Bir-Sen Manisa şubesinde Uğur Bayil güven tazeledi, iki şubeli yapılanma hedefi

Genel kurul ve sonuçlar:

Memur-Sen'e bağlı Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası (TOÇ Bir-Sen) Manisa Şubesi'nin 4. Olağan Genel Kurulu, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 100. Yıl Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Mevcut başkan Uğur Bayil yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. Genel kurula Mehmet Karayılan, Ahmet Nalband, Murat Akın, Ahmet Yasav ve Memur-Sen'e bağlı şube başkanları katıldı. Divan başkanlığını Hilmi Yoldaş yürüttü, Kur'an-ı Kerim tilavetini ise Abdullah Sait Güneş okudu.

Bayil'in değerlendirmesi:

Seçim sonrasında konuşan Uğur Bayil, katılımcılara teşekkür ederek sendikanın geçmişten bugüne uzanan mücadelesinde emeği geçenleri andı. Bayil, sendikanın kuruluşundan itibaren elde ettiği kazanımlara vurgu yaparak, TOÇ Bir-Sen'in 2001 yılından bu yana tarım ve ormancılık hizmet kolunda önemli kazanımlar sağladığını belirtti. Bayil, 'Bugün Tarım ve Ormancılık hizmet kolunda gururla ifade ediyoruz ki 100'ün üzerinde kazanımın altında TOÇ Bir-Sen'in alın teri, TOÇ Bir-Sen'in imzası vardır' ifadelerini kullandı ve yönetim kurulu ile teşkilat mensuplarının katkılarına teşekkür etti.

Üye sayısı ve kurumsal hedefler:

Bayil, Manisa'da üye sayısının 900'ü aştığını açıklayarak bu başarının tüm teşkilatın ortak emeği olduğunu vurguladı. Yeni döneme ilişkin hedef olarak, Manisa'daki teşkilat yapısını güçlendirip üyeye daha hızlı hizmet sunmak amacıyla iki şubeli yapılanma öngördüklerini belirtti. Bayil, bu hedefin 'makamları çoğaltma sevdası değil, hizmeti üyenin ayağına daha hızlı götürme sevdası' olduğunu söyleyerek genel merkez ve Memur-Sen nezdinde gerekli girişimlerin sürdürüleceğini kaydetti.

Yönetim kurulu ve yol haritası:

Genel kurul sonucu oluşan yönetim kurulunda Berk Omaylar, İlker Birinci, Yavuz Serttuna, Hamza Alçiçek, Tarık Memiş ve Yusuf Mert yer aldı. Bayil, sendikal hizmetleri geliştirme, çalışan haklarını koruma ve kurumsal yapılanmayı güçlendirme yönündeki çalışmaların yeni yönetimle birlikte kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

GENEL KURULDA YENİDEN BAŞKAN SEÇİLEN UĞUR BAYİL’İN YÖNETİM KURULUNDA BERK OMAYLAR, İLKER BİRİNCİ, YAVUZ SERTTUNA, HAMZA ALÇİÇEK, TARIK MEMİŞ VE YUSUF MERT YER ALDI.