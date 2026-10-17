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Beşiktaş'ta hazırlıklar başladı: Vincenzo Italiano ile Trabzonspor maçı öncesi taktik ve kondisyon

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçı öncesi Vincenzo Italiano yönetiminde kondisyon ve taktik çalışması yaptı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 15:35

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Beşiktaş'ta hazırlıklar başladı: Vincenzo Italiano ile Trabzonspor maçı öncesi taktik ve kondisyon

antrenmanın genel görünümü:

Beşiktaş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla Trendyol Süper Lig 8. hafta mücadelesi için hazırlıklara başladı. Çalışma, takımın hem fiziksel dayanıklılığını hem de saha içi organizasyonunu hedef aldı.

antrenmanın içeriği:

Seans, ısınma koşularıyla başladı; ardından taktikleşmeye yönelik etaplara geçildi. Antrenmanda özellikle 5'e 2 top kapma çalışması yapıldı ve bu bölümün ardından savunma ile hücum düzenleri üzerinde yoğunlaşıldı. Teknik ekip, oyunun farklı fazlarında oyuncuların rollerini netleştirmeye çalıştı.

hazırlık takvimi ve sonraki adımlar:

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını yarın saat 11.30'da yapılacak antrenmanla sürdürecek. Teknik ekip, bu tempoyu koruyarak Trabzonspor deplasmanına taktiksel ve kondisyonel açıdan hazır bir kadroyla gitmeyi hedefliyor.

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 8. HAFTASINDA TRABZONSPOR İLE DEPLASMANDA OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN...

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 8. HAFTASINDA TRABZONSPOR İLE DEPLASMANDA OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINA YAPTIĞI ANTRENMANLA BAŞLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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