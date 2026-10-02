Aile ve gençlik fonu ile 261 bin gencin evlilik desteği: Mahinur Özdemir Göktaş Gaziantep'te konuştu

Bakan göktaş'ın açıklamaları:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep'te düzenlenen "Aile Şenliği" programında Aile Yılı kapsamında hayata geçirilen uygulamaları anlattı. Konuşmasında öncelikle aile odaklı siyaset hedeflerini vurgulayan Göktaş, devletin gençlere yönelik ekonomik destek ve eğitim programlarını detaylandırdı.

aile ve gençlik fonu uygulamasının kapsamı:

Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu üzerinden sağlanan desteklerle ilgili şu bilgileri paylaştı: Türkiye genelinde 261 bin 854 genç bu krediden yararlanma hakkı kazandı. Gaziantep'te fon kapsamında 11 bin çiftin evlendirildiğini, kentin toplamında ise 11 bin 970 genç için destek uygulandığını belirtti. Uygulamanın ilk örneklerinden olan 2024 döneminde ilk faydalanan ilçeler olarak Nurdağı ve İslahiye ön plana çıktı.

Göktaş, kredinin koşullarını şu şekilde açıkladı: İlk dönemde 150 bin TL olan destek, daha sonra 200-250 bin TL bandına yükseltildi. Program kapsamında gençlere 2 yıl ödemesiz dönem tanınıyor ve toplam kredi süresinin 4 yıl olarak planlandığı ifade edildi. Ayrıca çocuk sahibi olan çiftlerin kredilerinde 12 ay erteleme yapıldığı ve bazı dönemlerde faiz muafiyeti uygulandığı aktarıldı. Başvuranlara evlilik öncesi eğitim programlarına katılma, sosyal konutlarda öncelik ve iş kurma önceliği gibi ek ayrıcalıklar sağlandığı da vurgulandı.

doğum yardımları ve yerel rakamlar:

Bakan Göktaş, doğum yardımları sisteminde güncelleme yapıldığını, her yeni doğan çocuğa yönelik desteklerin sürdüğünü söyledi. Gaziantep özelinde son 1,5 yılda 51 bin 667 anneye doğum yardımı yapıldığını belirten Göktaş, ikinci ve sonraki çocuklar için düzenli ödeme yaptıkları anne sayısının ise 33 bin 585 olduğunu kaydetti. Göktaş, birinci çocuk için tek seferlik, ikinci ve sonraki çocuklar içinse çocuk 5 yaşını tamamlayana kadar aylık düzenli ödeme uygulandığını hatırlattı.

Konuşmasında aile değerlerinin korunmasının önemine değinen Bakan, "Aile bizim en güçlü kalemiz. Aile güçlü oldukça toplum güçlü olur, toplum güçlü oldukça Türkiye güçlü olur" ifadelerini kullandı ve aile dostu politika yaklaşımını merkez hedef olarak tanımladı.

terörsüz Türkiye vurgusu ve program katılımcıları:

Programda ayrıca Göktaş, "Terörsüz Türkiye, daha güçlü bir Türkiye demek" diyerek sürece verdiği önemi dile getirdi. Terörsüz bir ülkenin güçlü ekonomi, güvenli çocuk yetiştirme ve huzurlu aile yaşamı gibi kazanımlar sağlayacağını söyledi.

Etkinliğe şehit ve gazi aileleri ile Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve kent protokolü katıldı. Bakan Göktaş, açıklamalarını programın hem aile değerlerini hatırlatmak hem de sosyal politikaların somut uygulamalarını paylaşmak için önemli bir platform olarak nitelendirdi.

Göktaş'ın paylaştığı veriler, Aile Yılı kapsamında başlatılan politika paketinin gençlere, ailelere ve yerel düzeyde Gaziantep'e yönelik ekonomik ve sosyal destek sunma iddiasını ortaya koyuyor. Bakanlık yetkilileri, uygulamaların takip ve yaygınlaştırılmasına devam edeceklerini belirtti.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI GÖKTAŞ'IN KONUŞMASI