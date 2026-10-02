G7'den küresel akaryakıt piyasasına müdahale: 4 ayda 100 milyon varil serbest bırakılacak

G7 kararının ana hatları

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, G7 ve ortak ülkelerin küresel enerji piyasasındaki gerilimler nedeniyle koordineli bir adım atma kararı aldığını açıkladı. Macron, söz konusu ülkelerin stratejik rezervlerden başta dizel olmak üzere toplam 100 milyon varile kadar kaynakı dört ay boyunca piyasaya süreceğini ve bu taahhütlerin Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) koordinasyonunda hayata geçirileceğini bildirdi.

öncelik: dizel ve ilk 20 gün:

Macron'a göre süreç derhal başlayacak ve ilk 20 gün içinde G7 üyeleri ile ortak ülkeler tarafından öncelikli olarak önemli miktarda dizel akaryakıt piyasaya sürülecek. Amaç, petrol ürünleri fiyatlarını düşürmek ve piyasadaki arz şoklarını hafifletmek olarak açıklandı.

üretim ve ticaret tedbirleri:

G7 liderleri ayrıca petrol rafinerilerinin mümkün olan en yüksek kapasitede çalışabilmesi için üretim esnekliğini artırma kararı aldı ve enerji ile petrol ürünleri ticaretine ilişkin kısıtlayıcı adımlardan kaçınılacağını belirtti. Macron, "Taahhütlerimizi, Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) koordinasyonunda 100 milyon varilin 4 ay boyunca piyasaya sürülmesiyle hayata geçireceğiz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump da sürece ilişkin olarak, "Avrupa, stokladığı dizel yakıtın büyük bir kısmını serbest bırakmayı az önce kabul etti. Süreç derhal başlayacak" ifadelerini kullandı. Kararın, ABD-İran arasındaki siyasi ve askeri gerilimler nedeniyle baş gösteren akaryakıt krizine doğrudan yanıt niteliğinde olduğu vurgulandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, G7 ve ortak ülkelerin gelecek 4 ay boyunca stratejik petrol rezervlerinden başta dizel akaryakıt olmak üzere 100 milyon varile kadar stratejik kaynağı serbest bırakacağını açıkladı.