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Aileler adalet istiyor: Filo Jet faciasında sorumluluk zinciri tüm yönleriyle araştırılsın

Girne açıklarında batan Filo Jet'te yaşamını yitiren 28 kişinin yakınları Mersin Adliyesi'ne suç duyurusunda bulundu; sorumluların tüm bağlantıları araştırılacak.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 14:09

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Aileler adalet istiyor: Filo Jet faciasında sorumluluk zinciri tüm yönleriyle araştırılsın

Aileler, Mersin'de adalet talebiyle bir araya geldi

KKTC’nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan Filo Jet yolcu gemisi faciasında yaşamını yitiren 28 kişinin yakınları, sorumluların yargılanması talebiyle Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Türkiye'nin farklı illerinden gelen aileler ve kazazedeler, Akdeniz ilçesindeki Özgür Çocuk Parkı'nda bir araya gelerek fotoğraf ve pankartlarla tepkilerini dile getirdi.

Suç duyurusunun kapsamı:

Ailelerin avukatı Berkan Aydoğan, başvurunun geminin son anlarıyla sınırlı kalmayacağını, geminin sefere çıkarılmasına kadar uzanan tüm karar ve sorumluluk zincirinin incelenmesini hedeflediklerini belirtti. Suç duyurusunda, geminin işletilmesi, yönetimi, bakımı ve denetim süreçlerinde sorumluluğu olabilecek kişi ve kurumların araştırılması istendi.

Aydoğan, başvuruda yer verilen isimler arasında Türkiye'deki Filo Gemi Acentalığı, Lojistik ve Taşımacılık Ticaret Limited Şirketi nezdindeki yöneticiler ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Filo Denizcilik Şirketindeki hissedar ve yöneticilere ilişkin somut soruşturma taleplerinin bulunduğunu açıkladı. Suç duyurusunda adı geçen kişiler arasında S.İ., A.D., M.C.D., A.Ö. ve S.D. gibi beyan edilen pay sahipleri ve yöneticiler yer aldı.

Aydoğan, ayrıca geminin kaptanı ve mürettebatı ile teknik denetim ve belgelendirme süreçlerinde görev alan kişilerin de bireysel cezai sorumluluklarının araştırılmasını talep ettiklerini vurguladı. İlgili her kişinin olay tarihindeki görevi, yetkisi, bildiği riskler, aldığı kararlar ve yerine getirmediği yükümlülüklerin somut delillerle ortaya çıkarılmasını istediklerini kaydetti.

Kayıp çocuk, mezar tartışmaları ve soruşturma hızı:

Faciada kaybolan ve şu ana kadar bulunamayan 3 yaşındaki Asel Hilaloğlu için yürütülen arama çalışmalarına ilişkin bilgi akışının aileye düzenli iletilmesini isteyen Aydoğan, Asel'in akıbetinin açıklığa kavuşturulmasını ve mevcut teknik imkânların etkin şekilde kullanılmasını talep etti. Aydoğan, KKTC Ulaştırma Bakanı'nın 10 Ekim'de yapmış olduğu açıklamada, 650 metre derinlikte gerçekleştirilen son aramanın ardından çalışmalara ara verildiğinin belirtildiğini söyledi.

Soruşturmanın ilerleyişine ilişkin eleştirilerde bulunan Aydoğan, hem KKTC hem Türkiye tarafında soruşturmanın daha hızlı ve şeffaf yürütülmesini istediklerini ifade etti. Ayrıca KKTC'den alınan istinabe kararı kapsamında, faciada hayatını kaybeden Özgür Gönül'ün Tarsus'taki mezarının adli inceleme amacıyla açılacağını bildirdi.

Öte yandan Özgür Gönül'ün babası Gökmen Gönül, mezara konulan cenazenin kendilerine ait olmadığı şüphesini dile getirerek Adalet Bakanlığı'na başvuru yaptıklarını ve konuyla ilgili inceleme başlatıldığını söyledi. Gönül, oğlunun mezarında olmadığı kanaatinde olduklarını ve bu durumun aydınlatılmasını istediğini belirtti.

Faciada eşi yaşamını yitiren, oğlu yaralanan ve 66 gündür kayıp olan 3 yaşındaki kızından haber alamayan baba Salim Hilaloğlu ise, kızının mezarının açık olduğunu ve yapılan bazı resmi açıklamalardan derin üzüntü duyduklarını aktardı. Hilaloğlu, yetkililerin ulaşılamazlık yönündeki sözlerinin kendileri için kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Basın açıklamasının ardından aileler ve kazazedeler, sorumluların tespit edilmesi ve haklarında gerekli adli işlemlerin başlatılması talebiyle Mersin Adliyesi'ne yürüdü. Suç duyurusu ile amaçlanan, gemide ve şirket merkezlerinde alınan kararlar ile bakım ve denetim süreçlerindeki olası eksikliklerin tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasıdır.

Filo Jet faciasıyla ilgili soruşturmanın seyri, adli işlemler ve yürütülecek incelemeler önümüzdeki dönem ailesi ve kamuoyunun yakından takip edeceği bir süreç olacak.

GİRNE&#039;DEKİ GEMİ FACİASINDA HAYATINI KAYBEDEN 28 KİŞİNİN YAKINLARI SORUMLULARIN YARGILANMASI...

GİRNE'DEKİ GEMİ FACİASINDA HAYATINI KAYBEDEN 28 KİŞİNİN YAKINLARI SORUMLULARIN YARGILANMASI TALEBİYLE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMAK ÜZERE MERSİN ADLİYESİ ÖNÜNDE TOPLANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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