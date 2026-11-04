Kafa kafaya çarpışmanın ortasında: yaralı çift ambulansı beklerken araçlarının yanışını izledi

Kaza emirdağ ilçesi yunak köyü çıkışında gerçekleşti

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Yunak köyü çıkışında meydana gelen kazada iki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın ardından her iki aracın motor bölümlerinde yangın çıktı ve alevler kısa sürede araçları sardı.

Kaza yerinde yaşananlar:

Olayda yaralanan karı koca, çevredeki vatandaşların ve kendi imkanlarının yardımıyla yardım çağırdı. Yaralı çiftin, sağlık ekiplerine ulaşmak için ambulanstan yardım istedikleri ve ekipler gelene kadar bulunduğu yerde bekledikleri öğrenildi. Bu sırada çift, yanan araçlarını gözyaşlarıyla izledi. Olayda zarar gören iki otomobil kullanılmaz hale geldi.

Müdahale ve soruşturma:

İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı karı kocayı ambulansla hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yaklaşık yarım saat süren müdahale sonrasında alevleri söndürdü. Kaza ile ilgili olarak jandarma ve yetkili birimler tarafından inceleme başlatıldı; çarpışmanın nedenine ilişkin detaylı soruşturma sürüyor.

Kazayla ilgili tespitler ve soruşturma sonuçlandıkça yetkililer tarafından bilgilendirme yapılacağı bildirildi.

TRAFİK KAZASINDA İKİ ARAÇ DA YANDI