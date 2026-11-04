Kontrolden çıkan hafif ticari araç Adıyaman'da şarampole devrildi

Kaza detayı:

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkan bir hafif ticari araç şarampole yuvarlandı. Olay, Tecirli Yol Kavşağı yakınlarında gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, plakası 02 AG 490 olan hafif ticari araçta, sürücüsü öğrenilemeyen kişi direksiyon hakimiyetini kaybedince araç kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Hasar ve yaralanma durumu:

Meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi; ancak araçta hasar oluştu.

Soruşturma:

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı ve olayla ilgili inceleme sürüyor.

ADIYAMAN'IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN HAFİF TİCARİ ARAÇ ŞARAMPOLE YUVARLANDI.