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Kontrolden çıkan hafif ticari araç Adıyaman'da şarampole devrildi

Gölbaşı'nda 02 AG 490 plakalı hafif ticari araç Tecirli Yol Kavşağı'nda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı; kazada can kaybı veya yaralanma olmadı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 15:14

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kontrolden çıkan hafif ticari araç Adıyaman'da şarampole devrildi

Kaza detayı:

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkan bir hafif ticari araç şarampole yuvarlandı. Olay, Tecirli Yol Kavşağı yakınlarında gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, plakası 02 AG 490 olan hafif ticari araçta, sürücüsü öğrenilemeyen kişi direksiyon hakimiyetini kaybedince araç kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Hasar ve yaralanma durumu:

Meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi; ancak araçta hasar oluştu.

Soruşturma:

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı ve olayla ilgili inceleme sürüyor.

ADIYAMAN&#039;IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN HAFİF TİCARİ ARAÇ ŞARAMPOLE YUVARLANDI.

ADIYAMAN'IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN HAFİF TİCARİ ARAÇ ŞARAMPOLE YUVARLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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