Tekirdağ'da sağanakta kopan bina parçaları yayanın hemen yanına düştü

Tekirdağ'da bina parçalarının düşmesi yayanın canını zor kurtardı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan sağanak yağış sırasında bir binadan kopan parçalar kaldırıma düşerek büyük tehlike yarattı. Olayda, kaldırımda yürüyen bir vatandaş üzerine doğru düşen parçaların hemen yanına isabet etmesiyle saniyelerle ölümden döndü. Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

olayın gelişimi:

Olay, Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. Kentte etkili olan sağanak yağışın etkisiyle bir binadan kopan parçalar, büyük bir gürültüyle kaldırıma düşerken, o anda cadde üzerinde yürüyen vatandaşın hemen yanına isabet etti. Parçaların yere çarpma anı ve yarattığı ses çevrede kısa süreli paniğe yol açtı.

görüntüler ve yayanın tepkisi:

Güvenlik kamerası görüntülerinde, yayanın parçaların düştüğü noktanın yanından geçtiği ve düşüşün ardından şokla elleriyle başını tuttuğu görülüyor. Vatandaş, olayın yarattığı korku ve şaşkınlık nedeniyle bir süre başını tutarak tepki verdi. Görüntüler, tehlikenin ne kadar ani olduğunu ve olayın saniyelerle atlatıldığını açıkça ortaya koydu.

Olay, olası can kaybı veya yaralanmaları engelleyen tesadüfi anların yanı sıra, yağış sırasında bina dış cephelerinin güvenliği ve bakımının önemini bir kez daha gündeme getirdi. Yetkililer veya ilgili kurumlara dair yeni bir bilgi görüntülerde yer almıyor, kaydedilen anlar sadece yaşanan tehlikeyi belgeledi.

Güvenlik kamerası kayıtları, olayın tüm ayrıntılarını saniye saniye göstererek hem vatandaşların hem de bina sahiplerinin benzer risklere karşı dikkatli olması gerektiğini hatırlattı.

BİNADAN KOPAN PARÇALAR KALDIRIMA DÜŞTÜ. O SIRADA KALDIRIMDA YÜRÜYEN BİR VATANDAŞ SON ANDA KURTARILDI